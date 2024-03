Google Pixel 8 è uno smartphone davvero avanzato, un prodotto che appartiene indubbiamente alla fascia media della telefonia mobile, ma che allo stesso prezzo integra tecnologie di ultime generazione, atte a spingerlo nella fascia immediatamente superiore.

Il risparmio è incredibilmente elevato in questi giorni su Amazon, infatti il prodotto viene scontato di quasi 160 euro, senza modifiche particolari alle condizioni di vendita, che corrispondono alle solite garanzie di 24 mesi, oltretutto al suo essere completamente no brand. Lo smartphone integra un display in alta risoluzione da 6,2 pollici di diagonale, un OLED di ottima qualità, con refresh rate a 120Hz.

Google Pixel 8: costa 145 euro in meno

Uno sconto interessante, anche se non particolarmente elevato, è stato attivato sul Google Pixel 8, smartphone che propone al pubblico tanto a relativamente poco prezzo. Il dispositivo, per quanto riguarda Amazon, avrebbe un listino di 799 euro, che per l’occasione è stato sufficientemente ridotto del 18%, pari appunto a circa 145 euro, per arrivare a spendere solamente 653,33 euro.

Dimensionalmente lo smartphone non risulta essere troppo ingombrante o difficile da trasportare, poiché raggiunge 150,5 x 70,8 x 8,9 millimetri, per un peso di circa 187 grammi. La batteria è stata sapientemente modificata rispetto al passato, così da poter estendere al massimo l’autonomia generale, con una capacità di 4575 mAh, con supporto alla ricarica rapida wireless (con certificazione Qi). Per le tempistiche di ricarica possiamo annoverare 30 minuti fio al 50%, essendo la massima velocità per la connessione fisica fino a 30W.

Il processore è il nuovissimo Google Tensor G3, con coprocessore di sicurezza Titan M2, accoppiato con 8GB di RAM LPDDR5X ed uno spazio di archiviazione UFS 3.1 da 128GB o 256GB di memoria interna. Il quantitativo potrà essere scelto dall’utente ricordando che, ad ogni modo, più giga di memoria significano anche più denaro da investire inizialmente.