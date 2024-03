Prendendo in considerazione l’evento MCW, dove Lenovo ha annunciato i nuovi ThinkPad e ThinkBook, si è anche dichiarato il continuo della collaborazione tra Lenovo e IFIXIT solution. Questa estensione della partenership si è decisa per fare in modo che si possano ridurre al minimo i tempi di inattività. Per far si da allungare la vita hardware dei dispositivi.

Perchè Lenovo e IFITIX hanno deciso di rinnovare la partnership

Il rinnovo della partnership tra Lenovo e IFIXIT permette di avere una maggiore riparabilità per i dispositivi ThinkPad T16 Gen 3 e ThinkPad T14 Gen 5, grazie anche agli approfondimenti pubblicati e studiati da IFIXIT per avere modo così di compiere riparazioni in una maniera più semplificata. Oltre a questi primi interventi si è anche data la possibilità al cliente di compiere riparazioni sempre in maniera semplificata di molte parti sostituibili. Per esempio adesso si ha la possibilità di sostituire una batteria con un connettore senza cavi, con design Dimm con socket. La riparazione si semplificherà sempre più anche per la sostituzione del SSD e WWAN, ci saranno inoltre anche degli indicatori visivi per aiutare il cliente a compiere delle riparazioni.

Il rinnovo della collaborazione tra Lenovo e IFIXIT inoltre ha fatto in modo che tutti gli utenti, che sono interessati all’iniziare una riparazione, possano avere a disposizione delle guide di riparazione, includendo in esse anche delle procedure video ben fatte. I video disposti per tutte le parti CRU ed una procedura d’ordinazione adibita per tali parti più semplice. Da questa iniziativa ripresa da Lenovo e IFIXIT porta ad avere non pochi vantaggi sia per noi utenti che acquistiamo i loro prodotti e per il pianeta. Per esempio, questo tipo di riparazioni consente di allungare la vita dei dispositivi e quindi farci risparmiare tempo e soldi. Inoltre riusciamo anche a non inquinare il pianeta, evitando di buttare un dispositivo altamente inquinante per lo smaltimento.