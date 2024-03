L’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare ancora una volta una delle sue super offerte di rete mobile a basso costo. In questo caso, ci riferiamo all’offerta mobile denominata PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB. Si tratta della quarta proroga di questa offerta, che sarebbe dovuta terminare lo scorso 18 febbraio 2024. Gli utenti avranno ora ancora qualche giorno di tempo per poterla attivare.

PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB, arriva la quarta proroga dell’offerta

L’offerta di rete mobile PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB è stata nuovamente prorogata dall’operatore telefonico virtuale. Come già accennato in apertura, infatti, si tratta della quarta proroga per questa offerta e quindi gli utenti avranno qualche altro giorno di tempo per attivarla sulla propria scheda sim.

In particolare, anche questa è una delle super offerte a basso costo del noto operatore telefonico virtuale. Nello specifico, l’offerta include ogni mese fino a 30 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+. Oltre a questo, gli utenti avranno poi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere ogni mese per questa offerta è di 5,99 euro. Nel caso in cui si dovessero terminare i giga, gli utenti potranno ricevere 1 GB di traffico dati extra per navigare ulteriormente ad un costo di 1,99 euro. Inizialmente, però, gli utenti dovranno sostenere un costo di 10 euro per la scheda sim e 10 euro per la prima ricarica.

Ricordiamo che questa offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore ed è attivabile soltanto online sul sito ufficiale dell’operatore.

Rimangono comunque disponibili tante altre offerte mobile dell’operatore virtuale. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile denominata PosteMobile Creami WOW Weekend 50 GB. In questo caso, gli utenti hanno a disposizione fino a 50 GB di traffico dati per navigare oltre a questo, gli utenti hanno a disposizione minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.