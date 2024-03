Xiaomi, con la sua incursione nel mondo automobilistico, dimostra di essere pronta a lasciare il segno con la SU7 Max, la versione di punta della sua linea di auto elettriche. Presentata al Mobile World Congress di Barcellona, questa vettura promette di conquistare il mercato con prestazioni eccezionali e un design all’avanguardia. Dotata di un motore da 673 CV e una coppia di 838 Nm, la SU7 Max accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi, raggiungendo una velocità massima di 265 km/h. La sua batteria da 101 kWh, fornita da CATL, offre un’autonomia impressionante di 800 km.

Prestazioni eccezionali e design innovativo

La SU7 Max non è solo un capolavoro di ingegneria automobilistica, ma rappresenta anche uno dei tasselli chiave nella nuova strategia di Xiaomi denominata “Human x Car x Home“. Questa visione all’avanguardia si concentra sull’integrazione avanzata tra la persona, attraverso i dispositivi personali, la casa intelligente e l’auto, con l’obiettivo di offrire esperienze complete e connesse. L’azienda mira a migliorare la comunicazione tra i suoi vari prodotti, garantendo un coordinamento in tempo reale e adattandosi alle esigenze degli utenti presenti e futuri, con un focus particolare sulla mobilità.

La filosofia “Human x Car x Home” di Xiaomi si basa su un ecosistema esteso che comprende oltre 200 categorie di prodotti, abbracciando 600 milioni di dispositivi globali e coprendo oltre il 95% degli scenari di utilizzo. Questa visione integrata promette un livello superiore di interazione e connettività tra i dispositivi, creando un ambiente armonioso che migliora la vita quotidiana degli utenti.

Il design unico della SU7 Max di Xiaomi

Per sviluppare la SU7 Max, Xiaomi ha investito notevolmente, sviluppando internamente molta della componentistica e del know-how. Dalle tecnologie E-Motor e CTB Integrated Battery alla Xiaomi Die-Casting e Xiaomi Pilot Autonomous Driving, fino alla Smart Cabin, tutte sono state concepite da un team globale di oltre 3.400 ingegneri e 1.000 esperti tecnici, dimostrando l’impegno dell’azienda nel portare avanti la sua tradizione di eccellenza e innovazione in ogni settore in cui decide di operare. La SU7 Max è un’incarnazione tangibile di questa determinazione, un veicolo che ridefinisce gli standard nel mondo delle auto elettriche.