Google Days Unieuro: promozioni SUPER su tantissimi prodotti Google

Se sei un appassionato di tecnologia e hai voglia di immergerti nel futuro, Unieuro ha qualcosa di speciale in serbo per te. Dal 1° al 10 marzo 2024, preparati a vivere un’esperienza unica con i Google Days, un’iniziativa che ti offre l’opportunità di scoprire una vasta gamma di prodotti eccezionali dotati di tecnologia avanzata e intelligenza artificiale integrata.

Unieuro si impegna a portarti nel cuore del futuro con i dispositivi Google Pixel. Dalle ultime generazioni di smartphone agli smartwatch, troverai tutto ciò che potresti desiderare per restare connesso e al passo con i tempi. Attenzione: questa promozione è riservata esclusivamente ai membri in possesso della tessera Unieuro Club.

I dispositivi Google Pixel rappresentano l’apice dell’intelligenza artificiale applicata alla vita quotidiana. Con funzionalità all’avanguardia come Cerchia e Cerca, potrai effettuare ricerche direttamente dall’app che stai utilizzando, semplicemente disegnando un cerchio intorno a un’immagine, un video o del testo. La traduzione istantanea ti consentirà invece di conversare senza problemi in 49 lingue diverse, mentre il Magic Editor rivoluzionerà il modo in cui modifichi le tue foto direttamente dallo smartphone. Attraverso l’uso della funzione Scatto Migliore di Pixel, potrai scattare foto di gruppo impeccabili in cui tutti i soggetti sembrano al loro meglio, eliminare facilmente elementi di disturbo dalle foto con Gomma Magica e tanto altro ancora.

Cosa troverai per i Google Days da Unieuro?

E le offerte? Scopri gli smartphone Google come il Pixel 7A da 128 GB a soli 379€ o il Pixel 8 Pro a soli 849€ invece di 1099€. Se sei alla ricerca di aiuto intelligente per la salute, il tuo benessere, per la sicurezza e la produttività, non perderti il Pixel Watch 2 a soli 299,90€. Cerchi nuovi auricolari con una qualità del suono stupefacente? Opta pper le Pixel Buds Pro a soli 179,99€.

Acquistando alcuni dei prodotti Google, puoi anche trasformare la tua abitazione in una casa smart grazie a dispositivi come Chromecast, utile per la condivisione dei contenuti sullo schermo della tua TV o la Nest Cam, una videocamera di sorveglianza per una sicurezza extra.

Questo è solo un assaggio delle incredibili offerte che troverai durante i Google Days da Unieuro. Non lasciarti sfuggire quest’opportunità unica: consulta il volantino e approfitta delle fantastiche promo prima che sia troppo tardi! Ricorda, l’evento durerà solo fino al 10 marzo quindi affrettati.