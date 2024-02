Il Lander Odysseus: un atterraggio disastroso sulla Luna

Il recente atterraggio del lander lunare Odysseus di Intuitive Machines ha catturato l’attenzione per un evento inaspettato: durante la discesa, il lander ha subito un’imprevista deviazione e si è ribaltato su un fianco, apparentemente a causa di un’increspatura della superficie della Luna. I funzionari hanno confermato che la parte superiore della navicella potrebbe essere appoggiata su una roccia o che potrebbe essersi ribaltata su un terreno inclinato.

Nonostante questo contrattempo, Steve Altemus, CEO di Intuitive Machines, ha rassicurato che il lander è ancora funzionante e in grado di trasmettere dati scientifici e ingegneristici alla Terra, anche se in una posizione leggermente inclinata. Gli ingegneri stanno lavorando per scaricare le informazioni e trasmettere le immagini della Luna, al fine di determinare l’orientamento preciso della navicella.

Cosa implica questo atterraggio sulla Luna?

Anche se la situazione presenta delle sfide, gli strumenti del lander sono ancora operativi e rivolti verso la superficie della Luna, pronti a restituire dati utili. Alcune antenne però, data la posizione, potrebbero non essere rivolte verso la Terra, il che potrebbe ritardare la trasmissione.

Un altro fattore critico è il tempo, poiché il sole calerà sotto l’orizzonte nel sito di atterraggio tra poco più di una settimana, interrompendo la produzione di energia solare del lander. Nonostante le intemperie, i controllori di volo sperano ancora di riattivare la sonda una volta che il sole tornerà a sorgere, anche se le aspettative di una risposta sono basse. La navicella non è stata progettata per resistere alle basse temperature della notte sulla Luna, il tempo gelido probabilmente distruggerà le sue capacità di trasmissione ponendo fine alla ricerca.

Anche con l’atterraggio parzialmente riuscito, il lander lunare Odysseus è comunque uno strumento importante nell’esplorazione spaziale. Ora dobbiamo attendere il passare di questi giorni per sapere con certezza se riuscirà o meno a donare agli scienziati le informazioni per il quale hanno lanciato la missione.