L'IA di GOOGLE, Gemini, debutta su Chrome e ti aiuta a scrivere

Google ha annunciato l’arrivo della funzionalità “Aiutami a Scrivere” in Chrome, portando l’intelligenza artificiale generativa direttamente nel browser. Questa nuova caratteristica è progettata per assistere gli utenti nella creazione di testi in modo più efficiente e accurato. La notizia arriva contemporaneamente alla sospensione momentanea della generazione delle immagini di Gemini, il che solleva alcune domande sull’orientamento futuro delle tecnologie di IA di Google.

Secondo quanto riportato da Techradar, la funzione “Aiutami a Scrivere” è attualmente disponibile nella versione M122 di Chrome per PC Windows e Mac, ma solo negli Stati Uniti. Gli utenti interessati possono attivare questa funzione nelle opzioni sperimentali del browser, dove è stato aggiunto il nuovo tab “AI Sperimentale“.

Come aiuterà Gemini di Google gli utenti

La caratteristica principale di Gemini è la sua capacità di assistere gli utenti nella scrittura di qualsiasi tipo di contenuto all’interno di Chrome. Utilizzando un modello generativo avanzato, Gemini può creare ampie porzioni di testo e aggiungere dettagli extra in base alle esigenze dell’utente. Ad esempio, è stata mostrata una demo in cui l’intelligenza artificiale scrive una mail formale. Il piccolo esperimento ha visto la richiesta di un check-in anticipato per un volo che atterra alle 9. In questo caso, è stato sufficiente inserire solo un brevissimo input per ottenere una mail completa e adatta.

Un aspetto particolarmente interessante di Gemini è la sua capacità di comprendere il contesto della pagina web su cui l’utente sta lavorando. Con questa caratteristica riesce a proporre contenuti pertinenti e con il tono appropriato. Questo rende l’esperienza di scrittura ancora più fluida e personalizzata.

L’introduzione della funzionalità “Aiutami a Scrivere” in Chrome è sicuramente un passo importante per la diffusione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana degli utenti del web. Ciononostante, dobbiamo attendere per comprendere come Google gestirà il futuro sviluppo e l’integrazione di queste tecnologie, soprattutto alla luce della sospensione temporanea delle attività specifiche di Gemini. Per quanto riguarda la diffusione mondiale dell’opzione di scrittura, purtroppo non si hanno ancora notizie.