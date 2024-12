Il lancio della famiglia iPhone 16, avvenuto solo pochi mesi fa, ha permesso ai leaker di concentrarsi sullo scovare nuove informazioni in merito alla prossima famiglia di smartphone Apple. Gli iPhone 17 non saranno presentati prima di settembre/ottobre 2025 ma stanno già emergendo tantissimi dettagli a riguardo.

I primi leak si stanno concentrando sul possibile design della nuova serie di device top di gamma. Entrando maggiormente nel dettaglio, il noto Digital Chat Station ha condiviso un render del dispositivo su Weibo, il social network cinese.

L’immagine mostra un iPhone 17, o presunto tale, che mantiene un design generale abbastanza tradizionale per quanto riguarda forme e proporzioni. Tuttavia, emerge chiaramente un particolare che risulta in completa rottura con la tradizione.

Apple sembra pronta a rivoluzionare tutto e presentare un iPhone 17 dotato di un comparto fotografico profondamente diverso dal solito

Il render si focalizza sulla fotocamera posteriore che non presenta la nuova disposizione lanciata con iPhone 16 caratterizzata da un’isola molto più sottile e meno evidente. Le ottiche sono disposte in posizione orizzontale e corrono per quasi tutta la larghezza del device.

Si tratta di una soluzione che richiama quanto visto con i Google Pixel ma adattato allo stile Apple. Digital Chat Station, inoltre, sostiene che questo particolare design farà scuola e sarà adottato anche dagli altri competitor. Sicuramente si tratta di un cambiamento importante che, se confermato, dovrà essere accettato dagli utenti.

Nell’immagine si possono ammirare tre ottiche e il flash LED, lasciando presupporre che il dispositivo in questione potrebbe essere una variante Pro. Oltre a questo possibile cambiamento di design, la serie iPhone 17 Pro potrebbe essere caratterizzata dall’arrivo di un nuovo pulsante dedicato allo scatto posizionato sul frame laterale.

Ricordiamo che il render mostrato è da considerare come un semplice rumor e, come tale, non ufficiale. Non resta che attendere nuove indiscrezioni che certamente non tarderanno ad arrivare.