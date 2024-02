Gli sconti disponibili su Amazon non deludono mai le aspettative dei consumatori, come nel caso del bellissimo Bose Soundlink Flex, un diffusore portatile (meglio definito come altoparlante portatile), completamente wireless, che può essere acquistato oggi ad un prezzo estremamente conveniente.

Il prodotto nasce per essere utilizzato all’aperto, quindi è resistente agli agenti atmosferici (certificazione IP67), sebbene presenti comunque una finitura gommata che risulta spesso difficile da pulire (perchè trattiene parecchio le impronte). Il design compatto lo porta ad essere di relative piccole dimensioni: 5,23 x 20,14 x 9,04 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 589,67 grammi.

Altoparlante bluetooth Bose: che prezzo oggi su Amazon

Uno dei vantaggi migliori di acquistare su Amazon, riguarda chiaramente l’avere a disposizione forse il prezzo più basso dell’intero mercato. Il Bose SoundLink Flex può difatti essere comprato con un esborso finale di soli 123,99 euro, approfittando della riduzione del 27% che è stata applicata sul valore consigliato di 169,95 euro. Lo potete comprare a questo link.

Il sistema di controllo si concentra quasi interamente sulla parte superiore, dove si trovano i pulsanti per la regolazione del volume, la riproduzione musicale ed il collegamento al trasmettitore di contenuti. Risulta essere a tutti gli effetti compatibile con un qualsiasi device in commercio, a prescindere dal sistema operativo di appartenenza (Windows, Mac OS, Android o iOS), oltre ad essere compatibile con l’applicazione Bose Connect, per la regolazione di varie impostazioni di riproduzione. E’ presente una batteria integrata, che porta ad una autonomia di circa 12 ore di utilizzo continuativo con una sola ricarica. Dallo stesso prodotto di casa Bose è possibile anche gestire le chiamate in assoluta libertà, con risultati più che soddisfacenti grazie ai vari microfoni integrati direttamente sulla superficie del device.