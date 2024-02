Il senso di cui siamo dotati certamente più straordinario è senza alcun dubbio la vista, si tratta infatti di ciò che ci permette di vedere il mondo intorno a noi e di orientarci osservando appunto quello che si presenta davanti ai nostri occhi, organi straordinari che sono in grado di assorbire gli stimoli luminosi e di trasformarli in segnali bio-elettrici che, tramite il nervo ottico, arrivano dapprima al chiasma ottico e poi al lobo occipitale presso la scissura calcarina che si occupa di elaborare il segnale e tradurlo in immagini che la nostra mente può realizzare.

Ovviamente questo sistema accumula informazioni e impara a elaborare grazie all’esperienza immagini sempre più complesse, dai semplici contesti urbani fino a immagini schematiche dalle quali serve estrapolare informazioni alle volte non facilmente accessibili, la vista dunque risulta strettamente necessaria ad ogni livello, ciò non toglie che, sebbene organo straordinario, non possa alle volte sbagliarsi o risultare ingannata da immagini particolarmente complesse da elaborare che mandando un po’ in tilt i sistemi di elaborazione del nostro cervello, stiamo parlando ovviamente delle illusioni ottiche, immagini che normalmente a prima vista sembrerebbero qualcosa, salvo poi risultare tutt’altro ad uno sguardo più concentrato, reale natura che però alle volte è davvero difficile da cogliere.

L’illusione che ha sconfitto tutti

L’illusione ottica che vi proponiamo oggi è stata proposta dai colleghi di Jackpotjoy, testata britannica, la quale ha messo online un’immagine che sta davvero mettendo in difficoltà tutti, nell’illusione dovete cercare i due numeri nascosti, due numeri uguali e uno per ogni immagine, il 98% degli utenti non sta riuscendo a scoprire di quale numero si tratta.

Soluzione

Il numero in questione è il numero 20 ed è celato abilmente in entrambe le immagini, nella prima è semplicemente mimetizzato, mentre nella seconda dovrete semplicemente stringere le palpebre per riuscire a far apparire magicamente il numero segreto.