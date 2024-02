Euronics con gli iPhone e i Galaxy S24 in sconto distrugge UNIEURO

Mostrare i prezzi davvero interessanti è il principale obiettivo dei grandi magazzini che si occupano soprattutto di elettronica. Secondo quanto riportato negli ultimi tempi ci sono dei colossi che hanno preso in mano le redini della situazione non volendole mollare per nessun motivo al mondo. Tra quelli più in voga, ormai da sempre in realtà, cioè sicuramente il marchio Euronics che può oggi segnalare nel suo nuovo volantino dei prezzi fuori dal comune.

L’obiettivo principale dell’azienda ovviamente è quello di mettere in gioco prezzi bassissimi per far fuori la concorrenza. Tutto questo riguarda sia il negozio fisico che quello online, dove ci saranno dei costi bassissimi e una scelta in termini di dispositivi elettronici da far girare la testa. Cioè ovviamente ancora un po’ di tempo per beneficiare di tutti questi sconti, siccome il volantino ufficializzato a febbraio durerà fino al 28. Euronics vuole poi mettere in mostra tutta la sua qualità anche nell’assistenza ed è per questo che concede due anni di garanzia su tutto.

In basso potete dare un’occhiata all’intero catalogo, il quale comincia con prodotti vari variegati.

Euronics continua a sorprendere e lo fa con offerte straordinarie in questo volantino

1 su 5

Dopo aver visto le prime offerte in questo volantino, si può andare nel particolare descrivendone alcune. Euronics non molla la presa e dà tutto per quanto riguarda i computer portatili. In primo luogo non si può passare oltre il MacBook Air 2023, praticamente l’ultimo dispositivo lanciato da Apple che vanta a bordo un processore M2. Il prezzo in questo caso diminuisce del 23,8% e si ferma a soli 1165 €.

Ovviamente anche l’iPad di non generazione è uno dei prodotti da acquistare assolutamente. Con i suoi 10,2″ e il suo sconto del 20%, tocca la cifra di 348 €. C’è anche un’altra proposta, ovvero quella di un hard disk esterno perfetto per conservare i dati. È da 1 TB e costa soli 44 €.