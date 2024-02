Sconto molto interessante attivo direttamente su Amazon per l’acquisto di Apple iPhone 15 Pro, uno smartphone che al giorno d’oggi non riserva sorprese, infatti è caratterizzato dalle migliori specifiche in circolazione, tra cui troviamo appunto il nuovo design in titanio, per una maggiore robustezza e durabilità nel lungo periodo.

Il prodotto viene commercializzato al prezzo indicato nell’articolo nella variante che prevede 128GB di memoria interna, che ricordiamo nel caso di Apple non essere espandibile, nella colorazione Titanio Naturale (gli altri colori potrebbero presentare prezzi altrettanto diversi). Il tutto senza andare a modificare in nessun modo le specifiche tecniche, che ricordiamo essere caratterizzato da un display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, con refresh rate a 120Hz e ProMotion, nonché supporto alla Dynamic Island e always-on display.

Apple iPhone 15 Pro: un prezzo da non perdere

Da sempre accedere ai prodotti Apple richiede un esborso superiore alle aspettative, dovete infatti sapere che i device dell’azienda americana richiedono il pagamento di un contributo che va ben oltre le concorrenti del mercato. Anche iPhone 15 Pro non è da meno, con un valore di listino di 1239 euro, che oggi però è stato ridotto da Amazon grazie ad una interessante promozione che lo ha abbassato del 14%, fino ad arrivare al prezzo finale di soli 1069 euro disponibile a questo link.

Il processore integrato è l’ottimo A17 Pro, un chip innovativo con GPU di classe Pro, affiancato da alcune grandi novità: un tasto azione personalizzabile, impostando la funzionalità preferita, oppure un sistema di fotocamere di nuova generazione, che prevede la fotocamera principale da 48 megapixel, supportata da un teleobiettivo 3X, per riuscire a scattare istantanee ad alta definizione anche da molto lontano. Il tutto nella variante completamente sbrandizzata, con spedizione gestita e garantita direttamente da Amazon.