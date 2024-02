EcoFlow rivoluziona l'Energia Solare con PowerOcean DC Fit

L’azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche portatili ed ecologiche, EcoFlow, si prepara a fare il suo debutto italiano durante KEY – The Energy Transition Expo a Rimini dal 28 febbraio al 1° marzo. La fiera è la piattaforma ideale per presentare al pubblico italiano la loro ultima innovazione: EcoFlow PowerOcean DC Fit, una soluzione di accumulo di batterie retrofit ad accoppiamento fotovoltaico progettata per integrarsi perfettamente con gli impianti solari residenziali esistenti. Oltre al PowerOcean DC Fit, all’evento di Rimini saranno esposti altri prodotti come PowerOcean, PowerStream e le più recenti power station portatili delle serie DELTA e RIVER.

Il sistema Ecoflow: cos’ha di differente?

Secondo i dati del GSE, in Italia sono installati quasi 300.000 impianti fotovoltaici residenziali, molti dei quali ancora privi di un sistema di accumulo. Ed è proprio per colmare questa lacuna che EcoFlow ha sviluppato PowerOcean DC Fit. Il sistema oltre ad essere semplice è anche economico e riesca a soddisfare le esigenze di storage di tutti gli utenti che ne hanno bisogno.

I sistemi di accumulo tradizionali, accoppiati in corrente continua e corrente alternata, possono essere complicati da installare e richiedere più tempo e passaggi per essere integrati nell’impianto fotovoltaico. Al contrario, la tecnologia di accoppiamento fotovoltaico proprietaria di EcoFlow semplifica notevolmente l’integrazione e l’installazione. Grazie al PowerOcean DC Fit, i proprietari di case possono collegare direttamente il sistema al lato fotovoltaico dell’impianto esistente, senza la necessità di modificare il cablaggio in corrente alternata o affrontare lunghe procedure per ottenere l’autorizzazione dalla rete.

La flessibilità è ciò che contraddistingue il PowerOcean DC Fit. Il suo algoritmo auto-adattivo garantisce una vasta compatibilità con la maggior parte degli inverter solari presenti sul mercato, consentendo agli utenti di evitare la sostituzione costosa degli inverter esistenti. Inoltre, la capacità del sistema può essere personalizzata in base alle esigenze personali, scegliendo tra una gamma da 5 kWh a 15 kWh. Ogni pacco batteria ad alta tensione da 800V può alimentare inverter monofase o trifase in modo indipendente. Oltre alla sua facilità di installazione e alla flessibilità offerta, è importante sottolineare che PowerOcean DC Fit garantisce un’esperienza d’uso sicura e affidabile. Questo è possibile grazie all’utilizzo di un sistema di batterie LFP (Lithium Iron Phosphate) ad alto livello di sicurezza. Come se non bastasse, EcoFlow dona agli utenti una garanzia straordinaria di 15 anni sulla batteria, il che testimonia l’affidabilità e la durata del prodotto.