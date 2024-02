Un prezzo davvero molto interessante vi attende sull’acquisto di un monitor da gaming di casa MSI, un prodotto che oggi risulta essere scontato su Amazon, grazie al supporto di una promozione più unica che rara, applicata comunque su un modello che potrebbe indubbiamente attirare un gran numero di persone nel mondo.

Stiamo parlando di MSI MAG 275CQRF-QD, un monitor da 27 pollici di diagonale, che presenta risoluzione WQHD, più precisamente 2560 x 1440 pixel, e refresh rate a 170Hz, con tempo di risposta di solo 1ms. Una delle sue caratteristiche è l’essere curvo, presenta infatti curvatura 1000R, e supporta AMD FreeSync Premium per la variabilità del refresh rate.

Monitor MSI: sconto pazzo attivo su Amazon

Uno dei migliori monitor da gaming sul mercato, almeno per quanto riguarda la fascia media del gaming, infatti il suo prezzo più basso raggiunto nell’ultimo periodo era stato di 399 euro, ma l’occasione posta in essere oggi da Amazon è assolutamente imperdibile. E’ prevista una riduzione aggiuntiva del 25%, che riduce la spesa di 100€, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 299 euro. Acquistatelo subito qui.

La connettività presente nella parte posteriore è molto valida, troviamo 7 connettori differenti, oltre al classico alimentatore per il collegamento al muro (data l’assenza di una batteria integrata, trovano posto anche una displayPort (1.2a), due HDMI 2.0b, una USB type-C, un jack da 3,5mm in uscita, una USB 2.0 type-B e due USB 2.0 type-A. Un insieme di caratteristiche tecniche di ottimo livello che spingono il consumatore a valutarne indubbiamente l’acquisto, anche grazie all’importante risparmio sul prezzo finale di vendita. La garanzia, come al solito del resto, è di 2 anni dalla data effettiva di acquisto, con consegna in tempi molto brevi presso la vostra abitazione.