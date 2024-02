Mouse Gaming Logitech SCONTATO del 60% su Amazon, approfittane

Un mouse da gaming offre una precisione e una sensibilità superiori rispetto ai tradizionali. Questo significa che anche i più piccoli movimenti possono essere catturati e tradotti sullo schermo in modo rapido e preciso, consentendo ai giocatori di avere un controllo totale durante il gioco.

Il Logitech G402 Mouse Gaming Hyperion Fury è un’offerta imperdibile per tutti gli appassionati di gaming che cercano prestazioni di alto livello a un prezzo conveniente. Attualmente in promozione su Amazon a soli 27,99€, anziché il prezzo consueto di 69,99€, questo device regala all’utente un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Caratteristiche Mouse e cambiamento esperienza di Gioco

Il marchio Logitech è sinonimo di qualità e affidabilità nel mondo degli accessori gaming. Con il titolo di brand di accessori gaming più venduto al mondo, basato su dati di vendita indipendenti, i giocatori possono essere certi di investire in un prodotto di alta qualità che soddisferà le loro esigenze di gioco per lungo tempo.

La caratteristica più impressionante del Logitech G402 è sicuramente il suo tracciamento ad alta velocità. Grazie al suo motore Fusion Engine, questo mouse offre una delle velocità di tracciamento più elevate tra i mouse gaming ottici, arrivando fino a 500 IPS. Ciò significa che anche i movimenti più rapidi saranno catturati con precisione e reattività, consentendo ai giocatori di mantenere un vantaggio competitivo in qualsiasi situazione di gioco. Grazie agli otto pulsanti programmabili, i giocatori possono adattare il Logitech G402 al proprio stile di gioco e alle proprie preferenze, assegnando comandi e macro ai pulsanti per una maggiore efficienza e comodità durante le sessioni di gioco.

La versatilità del Logitech G402 è ulteriormente amplificata dalla possibilità di selezionare tra quattro impostazioni DPI diverse, che vanno da 250 DPI per un miraggio pixel-perfect a 4.000 DPI per manovre fulminee. Questa flessibilità consente di adattare la sensibilità del mouse alle esigenze specifiche di ogni gioco o situazione. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 1 MS assicura che i movimenti del dispositivo vengano trasmessi in tempo reale, garantendo una risposta immediata e precisa a ogni comando dell’utente.

Non solo prestazioni, ma anche comfort! Il design ergonomico del Logitech G402, con materiali leggeri, impugnature in gomma e piedini a basso attrito, assicura che le sessioni di gioco su computer siano confortevoli e senza affaticamento, permettendo ai giocatori di concentrarsi sull’azione.