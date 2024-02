Computer Portatile HP al 30% DI SCONTO in esclusiva Amazon

La comodità di un computer ben funzionante è una componente essenziale per una produttività senza problemi e un’esperienza informatica performante. Un laptop efficiente e ben funzionante è veloce nell’aprire programmi, caricare pagine web, elaborare file e eseguire operazioni complesse. Ciò consente agli utenti di completare le loro attività in modo molto più rapido. Il tuo PC non è così? Dovresti considerare di comprarne un altro.

Il notebook HP Laptop 15s-fq3002sl offre un’esperienza informatica senza compromessi a un prezzo incredibilmente conveniente, soprattutto considerando lo sconto del 30% su Amazon, che lo rende disponibile a soli 299,99€. Potrebbe essere il computer portatile perfetto per te.

Cosa ti regala il computer HP?

Con un sistema operativo Windows 11 Home in modalità S ottimizzato per una vasta gamma di utilizzi, questo computer è progettato per soddisfare le esigenze di utenti che lavorano con giochi, applicazioni, strumenti di produttività, piattaforme di streaming, editing video, grafica e suite Microsoft. Al suo interno, il notebook è equipaggiato con un processore Intel Celeron N4500 che offre una frequenza di base fino a 2,8GHz, 4 MB di cache L3, 2 core e 2 thread. Questo processore, integrato con il chipset SoC, fornisce prestazioni affidabili per gestire una varietà di compiti quotidiani.

La memoria del sistema è costituita da 8GB di RAM DDR4 da 2933MHz, garantendo un’ottima reattività e multitasking fluido. L’SSD PCIe NVMe M.2 da 128GB garantisce un avvio istantaneo e tempi di caricamento rapidi per le applicazioni e i file più utilizzati. Lo schermo del computer da 15,6″ Full HD con risoluzione di 1920 x 1080p consente inoltre un’esperienza visiva nitida e dettagliata. Grazie alle caratteristiche come la finitura antiriflesso, la tecnologia Micro-Edge e una luminosità di 250 Nits, il display assicura una visualizzazione confortevole in una varietà di condizioni di illuminazione.

La tastiera full size, dotata di tastierino numerico integrato, permette una digitazione confortevole e precisa. Il design del computer, con un chassis di colore Natural Silver, è elegante e moderno, mentre la webcam HP TrueVision 720p HD consente videochiamate chiare e nitide. In termini di connettività, il laptop dispone di varie porte, tra cui 1 HDMI, 1 USB Type-C, 2 USB Type-A, lettore SD e jack audio Cuffie/Microfono. Proprio tramite un peso di soli 1,65kg e uno spessore di 1,79 cm, è ideale per coloro che lavorano in mobilità.

L’autonomia della batteria fino a 7 ore e 30 minuti assicura che il computer possa essere utilizzato senza interruzioni durante il lavoro in movimento. Non possiamo poi dimenticare la tecnologia di Ricarica Rapida (HP Fast Charge). Con essa è possibile caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, offrendo una maggiore flessibilità e praticità.