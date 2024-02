La decisione di Netflix di porre fine alla pratica della condivisione gratuita degli account ha suscitato un’attenzione considerevole da parte degli abbonati. Con il passare dei mesi, molti si sono chiesti cosa accadrebbe se, per errore, continuassero a condividere il proprio account con altri. In risposta a queste domande, Netflix ha fornito una serie di chiarimenti attraverso le proprie FAQ.

Innanzitutto, è importante notare che la condivisione dell’account Netflix è ancora permessa, ma con alcune restrizioni. Gli utenti possono condividere l’account solo con coloro che fanno parte dello stesso “Nucleo Domestico“. Questo concetto può generare confusione, ma Netflix lo definisce come l’insieme dei dispositivi connessi a Internet nel luogo principale di visione, solitamente identificato dalla TV. Tutti gli altri dispositivi che utilizzano l’account Netflix sulla stessa connessione Internet appartengono automaticamente a questo nucleo domestico.

Ecco cosa accade quando si condivide Netflix

Pertanto, se si desidera condividere l’account con i familiari che vivono sotto lo stesso tetto, non ci sono problemi. Se, invece, si tenta di condividere con qualcuno al di fuori del proprio nucleo domestico, ciò potrebbe causare inconvenienti. Nel caso in cui un dispositivo esterno tenti di accedere all’account, verrà infatti visualizzato un messaggio di avviso e la procedura di login verrà interrotta.

La soluzione per coloro che vogliono condividere l’account con persone al di fuori del nucleo domestico è quella di aggiungere un utente extra al proprio abbonamento. Questa opzione è disponibile per gli abbonamenti Standard o Premium al costo aggiuntivo di 4,99 Euro al mese. L’utente extra avrà accesso al profilo Netflix senza dover necessariamente far parte del nucleo domestico.

Questa soluzione si rivela particolarmente utile per famiglie allargate, coppie che vivono separate o amici che desiderano dividere un abbonamento. In questo modo, Netflix offre una flessibilità maggiore agli abbonati, consentendo loro di godere dei contenuti preferiti insieme alle persone che amano, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Anche se Netflix ha introdotto restrizioni alla condivisione gratuita degli account, ha offerto alternative che permettono agli abbonati di continuare a godere dei suoi servizi in modo conveniente e adatto alle proprie esigenze. Con una comprensione chiara delle regole e delle opzioni disponibili, gli utenti possono continuare a godere di Netflix senza intoppi.