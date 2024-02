L’Instant Slow Motion dei S24 sta per fare il suo debutto su una gamma più ampia di dispositivi Galaxy, inclusi i tablet. Questa notizia è stata confermata da una comunicazione ufficiale, notizia che ha portato gioia agli appassionati nella comunità coreana di Samsung, dopo che un alto dirigente dell’azienda ha condiviso le ultime novità. Sebbene non siano state fornite informazioni precise sui tempi di rilascio per i vari dispositivi, molti fan saranno sollevati dalla certezza che nel prossimo futuro l’Instant Slow Motion sarà disponibile su:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 +

+ Galaxy S23

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 +

+ Galaxy Tab S9

Come funziona la funzione Instant Slow Motion

È interessante notare che l’Instant Slow Motion sarà esteso anche alla linea Galaxy Tab S9. Sebbene i tablet non siano comunemente utilizzati per la registrazione di video in slow motion, specialmente quelli con schermi da 11 pollici e dimensioni e peso considerevoli, l’hardware avanzato dei più recenti Galaxy Tab li rende perfettamente capaci di supportare questa funzionalità.

L’Instant Slow Motion sarà limitato ai dispositivi Galaxy rilasciati l’anno scorso, principalmente a causa delle specifiche hardware necessarie. Samsung non lo dichiara esplicitamente, ma la natura stessa della funzione è un chiaro indizio: essendo basata sull’intelligenza artificiale, richiede notevoli risorse per analizzare i flussi video e generare i frame mancanti, e pertanto l’efficacia dell’Instant Slow Motion dipende dalla potenza hardware del dispositivo.

Al momento, non è chiaro se questa novità verrà inclusa nell’aggiornamento alla One UI 6.1 o se sarà distribuita separatamente attraverso un aggiornamento software dedicato per i dispositivi precedenti.

Per quanto riguarda i prezzi dei dispositivi menzionati, è possibile trovarli online a prezzi variabili: il Galaxy Z Fold 5 è disponibile su eBay a 1.329 euro, il Galaxy Z Flip 5 su Amazon Marketplace a 825 euro, il Galaxy S23 Ultra su eBay a 888 euro, il Galaxy S23 Plus su eBay a 585 euro e il Galaxy S23 su Amazon a 545 euro.

L’arrivo della funzionalità slow motion su una gamma più ampia di dispositivi Galaxy rappresenta una gradita notizia per gli utenti. In questo modo, Samsung offre a tutti i membri della sua community una funzionalità avanzata precedentemente riservata solo ai modelli più recenti.