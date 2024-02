Iliad ha un REGALO gratis e l'offerta migliore con 200 GIGA

Per battere Iliad ci vuole ben altro e lo dimostra dimostra il ritorno di un’offerta incredibile, ovvero la famosa Flash 200. Questa continua ad includere gli stessi contenuti al suo interno e per lo stesso prezzo.

Direttamente sul sito ufficiale può essere sottoscritta da tutti gli utenti, senza alcuna differenza di gestore di provenienza.

Iliad, la nuova Flash 200 è impareggiabile: ecco tutti i contenuti

All’interno della nuova offerta mobile di Iliad, la Flash 200, ci sono minuti e messaggi illimitati con 200 giga in 5G. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese e per sempre senza rimodulazioni.

Prima di tutto gli utenti devono ricordare che i benefici offerti da Iliad rispetto a quelli concessi da altri provider sono davvero tanti e significativi. Uno di questi riguarda soprattutto la connessione ad Internet che, come abbiamo detto, viene offerta con lo standard 5G. Iliad vuole dunque implementare la sua Flash 200 con la velocità più alta in assoluto, concedendola peraltro gratis. È ovvio però che bisogna rispettare determinati canoni per beneficiarne; il primo riguarda sicuramente la zona, dato che il 5G potrà essere utilizzato solo dove c’è copertura di rete adatta. Lo stesso discorso vale per gli smartphone, non sempre adatti a navigare con questo standard di rete. Nel caso in cui il telefono utilizzato per questa Flash 200 non avesse il modem 5G incorporato, si navigherà in 4G.

L’unico neo è il costo di attivazione da pagare che equivale a 9,99 € solo la prima volta. Davvero ottimo poi anche un altro aspetto, ovvero quello che riguarda l’opportunità di avere anche la fibra ottica a prezzo agevolato. Iliad concede l’opportunità solo a coloro che scelgono offerte di questo genere dal lato mobile, ovvero quelle che costano 9,99 € al mese. Pagando tale cifra con lo smartphone, gli utenti Iliad hanno diritto anche a sottoscrivere un abbonamento domestico in fibra FTTH per 19,99 € invece che a 24,99 € mensili. Il modem sarà in comodato d’uso e inoltre la potenza complessiva sarà di 5 gigabit.