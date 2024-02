Bollo auto e CANONE RAI, ecco come non pagare nulla

I primi a non pagare il canone RAI sono coloro che non possiedono una televisione o un apparecchio analogo che sia adatto a ricevere i canali del digitale terrestre o satellitari. Anche coloro che hanno compiuto 75 anni di età e hanno un reddito che non supera gli 8000 € annui, possono evitare di pagare la tassa. La stessa cosa vale per i contribuenti che hanno sottoscritto accordi e convenzioni internazionali di vario genere, come ad esempio i militari o gli invalidi civili. Al di fuori di queste persone tutti sono praticamente obbligati a pagare l’imposta nazionale, che infatti è uguale per tutti i cittadini italiani.

Considerati dunque tutti questi casi, bisogna ora capire se si fa parte di un determinato gruppo tra quelli indicati. Nel caso in cui fosse così, bisognerà avviare delle verifiche che, se daranno esito positivo, comporteranno lo step successivo. Questo consiste nello scaricare e compilare dei moduli da inviare poi all’Agenzia delle Entrate.

Una volta che i documenti saranno stati inviati, bisognerà solo attendere che venga concessa l’esenzione.

Bollo auto: oltre al canone, anche questa tassa è odiosissima dagli italiani

A pagare il bollo auto sono tutti i proprietari di un veicolo, che ogni anno dunque devono corrispondere una tassa di possesso. Le cose sono cambiate con l’introduzione dei nuovi veicoli elettrici, con delle esenzioni soprattutto in alcune regioni. Chi infatti risiede in Lombardia o in Piemonte, potrà tranquillamente evitare di pagare il bollo qualora dovesse essere in possesso di un’auto totalmente elettrica. Nel caso di queste due regioni, l’esenzione vale per sempre, mentre nelle altre regioni arriva fino a cinque anni. Grandi benefici ci sono anche per chi possiede un’auto ibrida.

Ricordiamo poi che di base sono esentate dal pagamento del bollo tutte le persone titolari della legge 104 e coloro che hanno un’auto storica, ovvero che abbia più di trent’anni di età.