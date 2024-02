L’evoluzione dell’interazione tra l’umanità e la tecnologia si manifesta attraverso la crescente diffusione dell’Internet of Things (IoT), noto anche come dispositivi connessi a internet, smart home o case intelligenti. Questo fenomeno include assistenti vocali, frigoriferi, automobili, lavatrici e aspirapolvere intelligenti, costituendo una parte significativa dell’ampio mercato dell’IoT, che ha raggiunto gli 8,3 miliardi di euro nel 2022, con una crescita del 13% secondo le previsioni del Politecnico di Milano per il 2023.

Il lato oscuro della connettività

Dietro a questa comodità emergono preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza dei dati personali. Gli assistenti vocali, le auto smart e gli elettrodomestici intelligenti registrano e condividono le abitudini quotidiane degli utenti, mettendo a rischio la loro privacy. Antonio Ciccia Messina, docente di tutela della privacy, sottolinea l’inevitabile raccolta e condivisione dei dati, evidenziando la necessità di regole d’oro e la possibilità di segnalare al Garante della privacy.

Proteggere i dati personali diventa cruciale, considerando che essi possono rivelare non solo abitudini di consumo, ma anche informazioni politiche e religiose. La normativa esistente offre strumenti per tutelarsi, incentivando le aziende a fornire una solida protezione dei dati come elemento distintivo. La consapevolezza di queste problematiche è fondamentale poiché la tecnologia continua a avanzare.

Un elemento significativo di questa evoluzione è l’intelligenza artificiale (IA), che si sta integrando sempre di più negli elettrodomestici quotidiani. Dalle lavatrici che scelgono il ciclo di lavaggio in base al tipo di bucato agli aspirapolveri con sistemi di IA, la sicurezza diventa la prossima frontiera. Sistemi domestici di allarme basati su IA affermano di prevedere furti monitorando movimenti sospetti.

Privacy e sicurezza nei dispositivi intelligenti

Il progresso tecnologico porta con sé anche minacce alla sicurezza, sottolineate dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali. La cybersicurezza diventa cruciale, con la crescente frequenza degli attacchi informatici. Le linee guida sulla conservazione delle password evidenziano l’importanza di misure tecniche adeguate per proteggere i dati.

Mentre la tecnologia offre comfort e innovazione, è essenziale per i consumatori adottare pratiche sicure e consapevoli per proteggere la propria privacy. Le aziende, d’altro canto, sono chiamate a garantire la sicurezza dei dati come parte integrante della loro proposta di valore. La sfida consiste nell’equilibrare il progresso tecnologico con la responsabilità di proteggere i dati personali.