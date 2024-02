Xbox Store, arrivano saldi e sconti per San Valentino

In questi ultimi giorni abbiamo assistito a numerose iniziative rese disponibili dai vari operatori telefonici italiani per la festività di San Valentino che si terrà oggi 14 febbraio 2024. Tuttavia, non solo gli operatori telefonici, ma anche gli altri big del settore tech e del mondo del gaming hanno deciso di rendere disponibili svariate promozioni per questa occasione. All’appello, è presente anche il colosso americano Microsoft. Quest’ultimo ha infatti da poco reso disponibile su Xbox Store tantissimi videogiochi con degli sconti ed offerte molto interessanti e che permetteranno agli utenti di portarsi a casa ad un ottimo prezzo diversi titoli di rilievo.

Xbox Store, al via i nuovi sconti ed offerte per la festività di San Valentino

Anche il colosso Microsoft ha deciso di lanciare la sua iniziativa di sconti ed offerte su Xbox Store per la festività di San Valentino. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni abbiamo assistito a numerose proposte anche da parte di diversi operatori telefonici. Per quanto riguarda Microsoft, invece, ora gli utenti potranno approfittare di questa nuova promozione.

In particolare, anche questa settimana gli utenti potranno usufruire di sconti ed offerte davvero eccezionali. In questo modo, potranno scaricare sulla propria console da gaming numerosi videogiochi ad un ottimo prezzo. Come da tradizione dell’azienda, anche questa volta si tratta di sconti davvero esagerati. Il videogioco denominato Agents of Mayhem: Total Mayhem Bundle, ad esempio, viene ora proposto su Xbox Store con uno sconto notevole di addirittura il 95%.

Grazie a questo sconto, gli utenti interessati potranno portarselo a casa ad un costo irrisorio di appena 2,49 euro. Ci sono ovviamente tanti altri titoli proposti in sconto sullo store. Tra questi, ricordiamo ad esempio il videogioco Dragon’s Dogma: Dark Arisen, il quale è ora disponibile sullo store ad un prezzo di soli 3,74 euro grazie allo sconto dell’85%. Come sempre, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale per non farvi sfuggire nessuno sconto.