L’app di editing video LumaFusion, rinomata per aver ridefinito gli standard del montaggio su dispositivi mobili, si evolve ulteriormente su Android con un aggiornamento ricco di funzionalità innovative. Questa release rappresenta un’opportunità significativa per gli utenti Android, poiché avvicina l’esperienza di editing a quella offerta su iOS e introduce strumenti avanzati attesi con grande entusiasmo dalla comunità.

LumaFusion rende accessibile l’eccellenza

Tra le caratteristiche più rilevanti, spicca l’introduzione di Scopes, una funzione che rivoluziona il flusso di lavoro del colore, consentendo agli editor di effettuare correzioni cromatiche con una precisione senza precedenti. Questa novità garantisce che ogni modifica al colore sia immediatamente visibile e perfettamente allineata con la visione creativa dell’utente, assicurando risultati di alta qualità su qualsiasi tipo di schermo.

Scopes, già ampiamente apprezzato dagli utenti Apple, ora offre anche agli utenti Android la possibilità di perfezionare i loro video con istogrammi configurabili, forme d’onda e vectorscopi visualizzabili in tempo reale. Ma l’aggiornamento non si ferma qui.

LumaFusion ha migliorato il flusso di lavoro per la pre-impostazione dei titoli, semplificando e velocizzando l’inserimento di testi nei progetti degli utenti. Ottimizzate anche l’importazione e l’esportazione dell’audio, insieme ai metodi di blending per lavorare con l’opacità. Questi miglioramenti, affiancati a quelli relativi a voiceover, editing su unità esterne e anteprime delle librerie, rendono l’esperienza più fluida e intuitiva che mai.

Una suite di editing video a 360 gradi

L’app, disponibile su Play Store da novembre 2022 in versione beta e da febbraio dell’anno scorso in versione stabile, riceverà questi aggiornamenti basati sui feedback della vasta comunità di utenti. Ciò sottolinea la volontà di LumaFusion di offrire un’esperienza di editing senza compromessi, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

Con un costo di 27,99 euro su Play Store e 29,99 euro su App Store, LumaFusion si conferma come una delle app di editing video più potenti e accessibili sul mercato. L’introduzione di Scopes e altri miglioramenti la posiziona come uno studio di editing video tascabile in grado di soddisfare le esigenze dei videomaker più esigenti. Questo aggiornamento segna un passo avanti nella democratizzazione dell’editing video professionale su dispositivi mobili.