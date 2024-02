Whatsapp, ora anche da pc sarà possibile realizzare stickers con il proprio volto

WhatsApp continua a stupire i suoi utenti introducendo funzionalità innovative che rendono l’esperienza sulla piattaforma sempre più ricca e coinvolgente. Il team di sviluppo di Meta, azienda madre, investe tempo e risorse per sviluppare nuove opzioni che migliorino l’interazione e la comunicazione degli utenti. In questa ottica, l’ultima novità riguarda un aggiornamento significativo, non solo per l’applicazione su smartphone ma anche per la versione desktop, che viene aggiornata con maggiore frequenza rispetto al passato.

Whatsapp: via agli adesivi personalizzati anche su pc

La nuova funzionalità in arrivo consente agli utenti di creare adesivi personalizzati direttamente all’interno di WhatsApp, trasformando le proprie foto in stickers unici. Questo rappresenta un grande passo avanti, poiché precedentemente era necessario ricorrere a dispositivi mobili o applicazioni terze per poter realizzare adesivi personalizzati. La funzione di creazione adesivi sarà accessibile direttamente dal pannello dedicato agli stickers, dove sarà inoltre possibile modificare le immagini prima della loro conversione in adesivi.

Questa innovazione elimina la necessità di scaricare app esterne per la creazione di adesivi, semplificando notevolmente il processo e arricchendo l’esperienza di utilizzo di WhatsApp su tutti i dispositivi, inclusi i computer. Dopo un periodo di attesa e aspettativa, sembra che il lancio di questa funzionalità sia imminente, promettendo di essere accessibile a tutti gli utenti in breve tempo.

Si prevede che la distribuzione della nuova opzione avvenga entro pochi giorni, invitando gli utenti a tenersi pronti per installare l’aggiornamento non appena sarà disponibile. Questa aggiunta è particolarmente attesa dagli appassionati di stickers, che troveranno in questa funzionalità un modo divertente e creativo per personalizzare le proprie conversazioni. Il desiderio di una tale opzione era forte tra la community di WhatsApp, come dimostrato dai numerosi feedback positivi. Gli utenti, che avevano espresso la speranza di vedere introdotta una simile funzionalità, potranno presto godere di questa novità, segno dell’impegno di WhatsApp nel rispondere alle richieste e alle esigenze della sua vasta base di utenti.