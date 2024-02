Sicuramente vi sarete sentiti dire almeno una volta da un esperto nel settore o da un vostro parente che consumare una buona dose di agrumi avrebbe fatto bene al nostro corpo.

Anche se, cosa di cui non tutti sono a conoscenza, alcuni agrumi esistenti contengono all’interno di essi alcuni particolari composti chimici, talvolta possono addirittura risultare mortali in determinate circostanze. Ma non allarmatevi tranquilli, non stiamo dicendo che da domani in poi non dobbiate più mangiare agrumi per tutta la vita, magari dalle prossime volte un buon proposito potrebbe essere quello di dosare bene le dosi.

Infatti, affinché il consumo di agrumi risulti normale senza troppe esagerazioni, non porta più di troppi risultati collaterali, il problema si potrebbe presentare quando se ne fa un uso spropositato. Difatti, il consumo eccessivo di questa categoria alimentare potrebbe portarvi a disturbi di non poco conto e condurvi direttamente al pronto soccorso, se non all’ospedale

Una delle prime persone a rendersi conto riguardo a queste eventuali problematiche fu David Bailey, un farmacologo canadese; che durante alcuni esperimenti condotti su una dose di succo di pompelmo, notò come quest’ultimo fosse in grado di interagire con farmaci differenti aumentando esponenzialmente la frequenza cardiaca.

Agrumi, cosa ci dice lo studio

Il maggior responsabile di queste problematiche potrebbe essere legato alla naringina, che impedisce alle cellule del fegato di poter reagire in maniera corretta con le apposite sostanze nel sangue, provocando una conseguente insufficienza renale.

Anche se questa sostanza non è l’unica colpevole di questo atto; infatti vi sono presenti anche molecole di furanocumarine, che vanno ad inibire la produzione di specifici enzimi additati al controllo del metabolismo.

Consigli a riguardo

Date le scoperte effettuate riguardo ciò, i dottori e tutti gli esperti del settore sconsigliano fortemente a tutti gli sportivi e a tutte le persone con problemi cardiocircolatori di assumere in maniera costante pompelmo o spremute di altri agrumi.

C’è anche da dire però, che gli agrumi non sono propriamente da evitare, se mangiati correttamente senza farne un abuso; difatti quest’ultimi dispongono di molte molecole in grado di mantenerci in salute, oltre ovviamente alla Vitamina C.