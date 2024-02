Si tratterebbe dunque di un momento di crisi quello che sta attraversando recentemente Xbox. Molte sono le dicerie che girano su questa situazione, si parla sempre di più delle numerose esclusive Xbox che potrebbero finire su PS5. Altre voci invece, affermano che il noto servizio Xbox Game Pass non sia più gestibile in termini di guadagni. Ciò porterebbe sicuramente ad un calo di utenza, soprattutto perché questo servizio è uno dei punti forti di casa Microsoft. In quanto si tratterebbe di un vero e proprio “Netflix del gaming” quindi di un servizio con un relativo abbonamento che, permette all’utenza abbonata di fruire una quantità incredibile di titoli, che vanno da giochi affermati a giochi molto meno conosciuti.

Secondo Timdog, che ha molte conoscenze nel mondo Xbox, il servizio Xbox citato prima, non sarebbe più sostenibile per l’azienda. Questo perché non c’è stata una crescita di utenza adeguata per reggere una cosa del genere. Altro punto fondamentale è che la nuova generazione di console Microsoft non sta rispettando le premesse di vendita. Questa situazione potrebbe portare i dirigenti a prendere la decisione di portare tutte le esclusive su PS5 e Nintendo Switch. Stiamo parlando di titoli del calibro di Halo, Starfield, Sea of Thieves e il prossimo Indiana Jones.

Ciò porterà a scenari mai visti prima nel mondo dei videogiochi e delle console. Perché porterebbe Nintendo e Playstation ad essere le uniche aziende a produrre esclusive per le loro piattaforme. Mentre Xbox magari potrà concentrarsi più sui propri servizi. La situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro, quindi solo il tempo ci dirà cosa succederà. la certezza è che Xbox, per superare questo momento di crisi, molto probabilmente dovrà attuare scelte drastiche.

(FYI) @XcloudTimdog explains why Microsoft made this decision to go third-party

– Tim has heard that Call of Duty may not be coming to game pass.

– Hardware sales have not met the projected sales and the CFO got spooked.

– In the last three months of last year, they had consoles… pic.twitter.com/ImxdBNIeh7

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) February 5, 2024