trascrizione testuale consente di visualizzare la conversazione fatta tra utenti a schermo. Il progetto é stato pensato proprio per coloro che hanno problemi di udito o più semplicemente di audio, che può essere momentaneo o duraturo, sistema operativo IOS ci tiene proprio a fare capire che ciò viene elaborato da Mac.

Le trascrizioni come affermato dal colosso americano purtroppo non sono ancora disponibili in tutte le lingue. Esse purtroppo non sono presenti su tutti i Mac, ma soltanto su quelli chip Apple. Un’ altra cosa a variare e ancora in fase di miglioramento é la presenza di errori, purtroppo ancora elevata, si sconsiglia infatti di selezionare le trascrizioni soltanto in dialoghi ove le lingue sono disponibili, ma soprattutto di controllare la connessione che é direttamente responsabile delle trascrizioni live. I paesi a usufruire, come rilasciato da Apple saranno limitati.

Trascrizioni FaceTime: come attivarle da Mac

Trascrizioni FaceTime: come attivarle da Mac

Facile e veloce l' attivazione delle trascrizioni , potrà essere attivata durante la videocalling selezionando " Trascrizioni Live " nella barra laterale. Nel caso in cui quest'ultima non dovesse essere presente, si può attivare attraverso il pulsante rettangolare diviso a metà, in basso a sinistra. Un altro problema a cui si potrebbe andare incontro, é la richiesta di downloading di file in locale, che può essere risolta pigiando il pulsante dedicato, e di conseguenza scaricando il file sarà possibile visionarli in automatico

Disponibile anche su iPhone