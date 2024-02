Amazon, OFFERTE bomba nel weekend: scendo del 50%

Amazon distrugge la concorrenza come di suo solito e lo fa con offerte relative al mondo della tecnologia in generale.

Una giornata piena di offerte è come al solito questa di Amazon, ricca di articoli di rilievo a prezzi vantaggiosi. La tecnologia ovviamente va per la maggiore ed è un piacere vedere quanto sia diventata conveniente.

Amazon e le migliori offerte del giorno, ecco una lista fantastica per gli utenti

Con questa lista in basso Amazon scrive anche oggi una pagina importante di questo febbraio pieno di offerte. La tecnologia arriva a livelli storici per quanto concerne alcuni dispositivi in particolare, come si può notare in basso.

Manfrotto Befree GT XPRO Treppiede Fotocamera in Alluminio, Testa a Sfera Centrale 496, Sistema M-Lock, Colonna 90 Gradi, Piastra 200PL-PRO, Reflex/CSC e Teleobiettivo, Macrofotografia, MKBFRA4GTXP-BH, PREZZO: 226,59€, LINK

TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart Wi-Fi 5m, Controllo Vocale Compatibile con Alexa e Google Assistant, Sync-to-Music, Luci LED per Casa, Bar, Festa, Accorciabile e Controllo dall’APP, PREZZO: 18,99€, LINK

HP Victus 16-r0007sl Notebook, Intel Core i7-13700H, RAM 16GB DDR5 5600Mhz, 512GB SSD M.2, Display 16.1″ FHD IPS 144Hz, Grafica Nvidia RTX 4070 da 8GB, Wi-Fi 6E, BLE 5.3, Windows 11, Grigio, PREZZO: 1.378,00€, LINK

Sennheiser Conversation Clear Plus – Soluzione uditiva Bluetooth True Wireless per il miglioramento del parlato con Active Noise Cancellation (ANC = cancellazione attiva del rumore) – Nero, PREZZO: 651,16€, LINK

Powerbank Anker Caricabatteria Portatile 2 Porte USB PowerCore 20100 – Batteria Esterna da 20100 mAh Ultra Compatto – Alta Capacità per Huawei, Samsung, iPhone, Xiaomi e Altri, PREZZO: 39,99€, LINK

Cavo USB C USB C 2 Metri 2Pezzi, 100W PD 5A Cavo USB Type C Ricarica Rapida per iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus, Nylon Cavetto USB C Cavo Type C Cavo Caricatore per Samsung S23 S22 S21,iPad Pro/Air, PREZZO: 6,99€, LINK