Al giorno d’oggi, considerata la portata dei dispositivi presenti sul mercato, si è effettivamente poco sicuri generalmente della qualità degli stessi, se non nel caso delle Logitech MX Keys Mini, la piccola tastiera wireless lanciata dall’azienda americana, a tutti gli effetti una delle migliori e maggiormente consigliate.

Il prodotto, come era lecito immaginarsi, risulta essere perfettamente compatibile con qualsiasi device in commercio, a prescindere dal sistema operativo, infatti può tranquillamente essere utilizzata sia con Android e iOS, che ovviamente con Windows o Mac OS (cambia solamente la formattazione di alcuni tasti). A differenza della più grande MX Keys, in questo caso è assente il tastierino alfanumerico, fermo restando valide tutte le altre specifiche tecniche.

Logitech MX Keys Mini: offerta incredibile per poco tempo

Come per la maggior parte dei prodotti della serie Logitech MX, anche la MX Keys Mini presenta un prezzo leggermente superiore al normale. Recentemente ha raggiunto il valore più basso fissato a 74,95 euro, ma per l’occasione corrente Amazon ha deciso di fare un passo ulteriore verso il proprio pubblico, riducendolo di altri 4 euro, così da riuscire a spendere solamente 70,99 euro.

Disponibile solo nella classica colorazione bianca, la tastiera wireless è completamente retroilluminata, con regolazione automatica della luminosità su più livello, ed una realizzazione metallica atta a conferire una certa eleganza e professionalità, capace di ampliarne i vari ambiti di utilizzo. Il look è minimal, i tasti sono comodi ed ergonomici, con una piccola concavità centrale che facilita il posizionamento del dito, così da velocizzare la scrittura. La batteria integrata offre una buona autonomia, anche se comunque potreste essere obbligati a ricaricare la tastiera all’incirca una volta a settimana, nel caso in cui decidiate di utilizzarla per lavoro almeno 6/7 ore al giorno (con illuminazione attiva).