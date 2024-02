Ogni anno, il cancro colpisce dieci milioni di persone, rappresentando una sfida globale che va ben oltre le fredde statistiche epidemiologiche. Il rapporto dell’Ufficio europeo dei brevetti (Epo), pubblicato nel contesto del World Cancer Day, offre una visione approfondita delle tendenze dell’innovazione nella lotta contro i tumori.

Innovazioni rivoluzionarie nella lotta contro il cancro

L’innovazione oncologica ha sperimentato una significativa crescita dagli anni Ottanta, raddoppiando praticamente le richieste di brevetti annuali dal 2015 al 2021. Questo impulso ha coinvolto principalmente i trattamenti, ma anche settori cruciali come la diagnostica, le tecnologie legate alle informazioni e comunicazioni (ICT) e i modelli tumorali. Tra le innovazioni di rilievo figurano la biopsia liquida, le terapie mirate, l’immunoterapia e la terapia genica.

Analizzando chi guida questa innovazione, emerge che le grandi aziende farmaceutiche e tech dominano, occupando sei delle prime dieci posizioni degli ultimi vent’anni. Un terzo delle innovazioni proviene da ospedali, università e organizzazioni di ricerca pubbliche, con contributi significativi soprattutto nella medicina personalizzata, nei modelli tumorali e nelle biopsie.

Il report sottolinea il ruolo crescente di startup e università come agenti chiave dell’innovazione, mentre l’apporto costante delle istituzioni pubbliche evidenzia il loro ruolo cruciale in settori strategici.

Le grandi aziende farmaceutiche e tech in prima linea

Dal punto di vista geografico, gli Stati Uniti conservano una posizione di predominio, ma l’Asia, soprattutto Cina e Corea, emerge come un attore sempre più influente. Le innovazioni provenienti da Corea, Giappone e Cina superano, negli ultimi cinque anni, quelle dall’Europa. In Europa, Germania, Regno Unito e Francia hanno guidato l’innovazione negli ultimi vent’anni, mentre l’Italia si colloca al sesto posto in questa classifica.

L’innovazione contro il cancro procede con slancio, richiedendo una collaborazione continua tra settori pubblici e privati. La ricerca e l’innovazione, potentissimi alleati nella lotta contro il cancro, richiedono investimenti strategici per plasmare un futuro in cui questa malattia sia sconfitta o gestita con successo. Un approccio integrato, incentrato sull’educazione e sulla consapevolezza, sarà fondamentale per affrontare le sfide in continua evoluzione e massimizzare gli impatti positivi delle nuove tecnologie.