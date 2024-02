Exor, la holding della famiglia Agnelli quotata a Piazza Affari, ha recentemente annunciato una doppietta di investimenti. In primo luogo, ha stretto una partnership con Impala per lo sviluppo di TagEnergy, un’azienda attiva nei settori delle energie rinnovabili e dello stoccaggio energetico. La controllata di Exor, Lingotto IM, ha guidato un round di Serie A da 21 milioni di sterline per la startup britannica Optalysys, specializzata in chip ottici, insieme a imec.xpand e Northern Gritstone.

La nuova frontiera delle energie rinnovabili

TagEnergy, fondata nel 2019 da Franck Woitiez e Jacques Veyrat, opera nell’intera catena del valore delle energie rinnovabili. La partnership con Exor si concretizzerà attraverso la creazione di una nuova holding congiunta chiamata TagHolding. La startup, al momento, possiede un ricco portfolio di progetti in fase di sviluppo e già attivi in Australia, Regno Unito, Portogallo e altri paesi europei, con l’obiettivo di raggiungere 5GW di potenza rinnovabile entro il 2027.

Franck Woitiez ha sottolineato l’importanza di avere Exor come partner, affermando che il loro investimento, insieme a quello di Impala, rappresenta un atto di fiducia nella strategia di TagEnergy e nel loro approccio al settore delle energie rinnovabili. Jacques Veyrat di Impala ha elogiato l’ambizione di TagEnergy di espandersi globalmente e finanziare progetti promettenti.

John Elkann, CEO di Exor, ha evidenziato l’attenzione crescente verso tematiche ESG, in particolare la transizione energetica. Ha sottolineato che unirsi a Jacques Veyrat e al team di TagEnergy rappresenta un sostegno a un team eccezionale in aree geografiche dinamiche con un notevole potenziale.

Exor Ventures in azione dalla tech all’HR innovativa

Negli ultimi mesi, Exor, tramite i suoi veicoli di investimento Exor Ventures e Lingotto IM, ha dimostrato un’attività significativa. Attraverso quest’ultimo, ha superato la soglia del 5% nel capitale di Ocado, società tech britannica. Inoltre, Exor Ventures ha guidato un round pre-seed di 4,7 milioni di euro in Jet HR, una piattaforma innovativa di gestione delle risorse umane. Queste mosse indicano chiaramente l’impegno dell’azienda nel sostenere settori chiave, come le energie rinnovabili e le tecnologie innovative.