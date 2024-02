Apple EarPods: prezzo di solo 15€ attivo su Amazon

Acquistate subito le Apple EarPods per risparmiare al massimo su uno dei prodotti Apple più economici in circolazione.

Gli utenti su Amazon possono indubbiamente accedere ad uno dei prezzi più invitanti ed incoraggianti, riguardanti l’acquisto degli auricolari Apple EarPods, distribuiti oggi con il connettore lighting, quindi non più compatibili con gli smartphone di ultima generazione (che sono obbligatoriamente commercializzati con USB-C).

Il prodotto nasce per soddisfare le esigenze di ascolto di tutti gli utenti in possesso di un device dell’azienda di Cupertino, presentano il classico design di casa Apple, sono interamente realizzati in plastica, di colorazione bianca e finitura lucida su tutta la superficie. Sul cordino è presente un sistema che permette di regolare direttamente il volume della riproduzione musica, oltre ad un microfono per la gestione delle chiamate.

Apple EarPods: le cuffie più economiche in circolazione

Le Apple EarPods possono essere acquistate in questo periodo su Amazon ad un prezzo veramente concorrenziale, dovete sapere infatti che il loro listino, o prezzo consigliato, sarebbe di 19 euro, per l’occasione però è stato ridotto del 21%, così da riuscire a spendere in fase finale di acquisto solamente 15,00 euro. Il prodotto può essere comprato al seguente link.

Chiaramente le funzionalità promesse non possono essere moltissime o particolarmente elevate, sono auricolari tradizionali dal form factor caratteristico, che vanno a posizionarsi alla perfezione all’interno del canale uditivo (non sono particolarmente in-ear). La dispersione sonora è minima, grazie all’ottima progettazione da parte di Apple, e sono perfettamente compatibili, come vi abbiamo accennato in precedenza, con tutti gli iPhone fino ad iPhone 14 Pro Max, e tablet fino a iPad Pro di 2a generazione. Non essendo presente una batteria integrata, è quasi superfluo ricordare che non necessitano di ricarica o quant’altro, ma basterà collegarli fisicamente al device ed indossarli, per iniziare a sentire la musica riprodotta nelle proprie orecchie.