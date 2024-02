Amazon Echo Pop è l’ultimo altoparlante intelligente lanciato dall’azienda americana sul proprio sito di e-commerce, un prodotto perfettamente in grado di fondere le ottime funzionalità degli altri modelli, con un design ed una estetica decisamente più moderni e recenti.

La sua caratteristica principale è ovviamente la possibilità di sfruttare Amazon Alexa per controllare qualsiasi dispositivo connesso al profilo, oppure semplicemente per accedere a vari servizi di streaming, rispondendo in modo contestuale anche ad una serie di domande che l’utente potrebbe porgli. Nasce come altoparlante bluetooth, infatti l’utente può collegare virtualmente un qualsiasi trasmettitore musicale, andando a permettergli di riprodurre la musica, sfruttando lo speaker fisicamente integrato.

Amazon Echo Pop: che offerta assurda

Avere uno speaker intelligente di Amazon è tutt’altro che costoso o dispendioso, infatti al giorno d’oggi il prezzo finale di vendita di un prodotto di questo tipo è estremamente ridotto, sebbene comunque il suo listino si aggiri attorno ai 50 euro. Durante il periodo natalizio, e precisamente il Black Friday, l’azienda americana lo aveva ridotto a soli 34 euro, ma per invogliare il pubblico all’acquisto, ha giustamente pensato di compiere un passo ulteriore, riducendolo ulteriormente del 12%, sino ad arrivare alla spesa finale di soli 29,99 euro. Questo link vi porta all’acquisto del prodotto.

Sul mercato gli utenti possono trovare ben quattro colorazioni differenti tra loro, non assicuriamo che tutte siano disponibili allo stesso prezzo, provare per credere. A prescindere da ciò le prestazioni sono invariate, è possibile personalizzare le skill direttamente dall’applicazione Amazon Alexa, disattivare il microfono fisicamente per godere della massima privacy, e tutti i device sono realizzati nel pieno rispetto della sostenibilità, con l’80% dell’alluminio riciclato, il tessuto al 100% proveniente da filati riciclati, e l’imballaggio al 99% da fibra di legno riciclata.