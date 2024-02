Iliad, con la GIGA 150 Vodafone e TIM perdono miseramente

Insieme a tutti gli altri gestori, Iliad sta provando ad imporre il suo ritmo, come avviene ormai dal 2018 in maniera costante.

Il famoso provider ha dato prova di forza anche durante questo inizio del 2024, portandosi dietro la sua offerta del 2023 e rinnovandola poi con una nuova uscita. In basso potete trovare tutte le informazioni del caso.

Iliad, le migliori promo egli altri gestori nulla possono contro la Giga 150

Servirebbe qualcosa di davvero incredibile per battere un gestore come Iliad che effettivamente non ha rivali da tempo. Sul sito ufficiale continuano a comparire offerte di livello che non passano inosservate, proprio grazie al grande quantitativo di contenuti e alla convenienza che le contraddistingue.

Al fine di garantire agli utenti che non hanno ancora scelto Iliad una soluzione di entrata di livello, ecco che ritorna la Giga 150. Questa, piena di minuti, messaggi e giga per Internet, è di nuovo disponibile sul sito, sempre con lo stesso prezzo e sempre con le stesse prerogative. Stando a quanto riportato, gli utenti la pagheranno sempre 9,99 € al mese, prezzo che non cambia mai nel tempo.

Passando ai contenuti, c’è davvero tutto: si parte dai minuti che sono senza limiti verso chiunque e poi ai messaggi senza limiti e a 150 giga in rete 5G tutti i mesi. La rete 5G viene offerta totalmente gratis, senza alcun costo aggiuntivo da sostenere, per cui è già questo il primo vantaggio. Oltre al costo mensile, secondo vantaggio, ce n’è anche un terzo: si può sottoscrivere in sconto anche l’offerta in fibra ottica.

La Giga 150 costano 9,99 € al mese, consente di sottoscrivere l’offerta domestica per 19,99 € mensili. In questo caso ci sarà la fibra ottica ad alta velocità per un totale di 5 gigabit.

Per sottoscrivere la promo di Iliad, bisogna andare sul sito sito ufficiale recarsi presso gli Iliad point all’interno dei centri commerciali o negli store ufficiali.