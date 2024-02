Nel mondo in rapida evoluzione dello streaming, Disney+ ha deciso di affrontare il problema della condivisione delle password in modo deciso. In seguito all’annuncio fatto durante la sua trimestrale, la piattaforma ha iniziato a informare gli utenti negli Stati Uniti riguardo alle nuove politiche.

Disney+ ha inviato una comunicazione via mail agli abbonati. In quest’ultima gli utenti sono stati informati che il contratto di servizio è stato aggiornato per vietare la condivisione delle password al di fuori del proprio nucleo familiare. A meno che non sia altrimenti consentito dall’abbonamento stesso.

Nuove normative per gli account di Disney+

Una delle principali novità riguarda l’introduzione di un sistema di analisi dell’utilizzo dell’account Diseny+ per determinarne la conformità alle nuove regole.

Anche se i dettagli su come questo sistema funzionerà non siano stati completamente divulgati, sembra che Disney+ stia adottando misure per limitare l’accesso agli account solo a coloro che risiedono nella stessa residenza.

Le nuove regole saranno applicate immediatamente ai nuovi abbonati.

Mentre per coloro che hanno già un abbonamento attivo, entreranno in vigore il 14 Marzo 2024, come precedentemente annunciato durante la trimestrale.

Questo periodo di transizione permetterà agli utenti di adeguarsi ai cambiamenti e di comprendere appieno le implicazioni delle nuove politiche.

Impatto sulle pratiche di utilizzo degli utenti

Questa stretta sui controlli dell’account potrebbe avere un impatto significativo sulle abitudini di utilizzo degli utenti. Coloro che condividono attualmente le loro password al di fuori del nucleo familiare potrebbero dover riconsiderare le loro pratiche o cercare alternative per accedere al servizio.

Insomma, sembra proprio che Disney+ abbia preso una posizione decisa contro la condivisione delle password al di fuori del nucleo familiare. Implementando nuove normative e strumenti per garantire la conformità.

Tutto ciò segna un cambio di rotta significativo nella politica della piattaforma e potrebbe avere un impatto tangibile sugli utenti, che dovranno adattarsi alle nuove regole e restrizioni imposte. Resta da vedere come questa mossa influenzerà l’industria dello streaming nel suo complesso e se altre piattaforme seguiranno l’esempio di Disney+.