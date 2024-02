Piracy Shield, la piattaforma finalizzata a contrastare l’IPTV illegale e la pirateria in Italia, ha recentemente colpito bloccando numerosi siti web nel corso del weekend di Serie A. Le informazioni aggiuntive rivelano un notevole successo nell’azione volta a fermare la diffusione illecita delle partite della 23esima giornata del campionato.

Oltre il calcio, una difesa per tutti gli eventi sportivi

Dal 2 febbraio, Piracy Shield ha agito prontamente, bloccando entro soli 30 minuti dalla segnalazione ben 65 DNS e 8 indirizzi IP che trasmettevano illegalmente gli incontri calcistici. Il commissario Agcom, Massimiliano Capitanio, ha espresso la sua soddisfazione attraverso i social media, sottolineando che questa è la prima volta che in Italia ed Europa siti pirata vengono abbattuti in diretta in così breve tempo. Ha enfatizzato l’importanza della vasta collaborazione tra istituzioni e privati nell’affrontare il problema della pirateria, affermando che l’Italia sta segnando un importante gol contro la criminalità, destinato a rimanere nella storia.

Capitanio ha annunciato che Agcom sta già emettendo le prime ingiunzioni dinamiche nei confronti degli Internet Service Provider (ISP) accreditati su Piracy Shield, al fine di oscurare i siti illegali che trasmettono contenuti senza autorizzazione. Ha sottolineato che la pirateria televisiva costituisce un grave crimine che sottrae all’Italia 1,9 miliardi di euro all’anno, causando la perdita di 10.000 posti di lavoro e danneggiando le società sportive.

È importante sottolineare che Piracy Shield non si limita alle partite di calcio, ma si estende a tutti gli eventi sportivi trasmessi in diretta. Questa piattaforma rappresenta un passo significativo nella lotta contro la pirateria, con una strategia volta a proteggere i diritti di trasmissione e a preservare l’industria dello sport in Italia.

Piracy Shield e la battaglia contro i siti illegali

L’azione rapida di Piracy Shield rappresenta un importante passo avanti nella difesa dei diritti televisivi e nella lotta contro la pirateria digitale. La collaborazione tra enti pubblici e privati è fondamentale per affrontare questo problema e garantire la sostenibilità dell’industria degli eventi sportivi in Italia. La tecnologia può svolgere un ruolo cruciale nel preservare l’integrità delle trasmissioni e promuovere una visione equa e legale degli eventi sportivi in tutto il paese.