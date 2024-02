Applica il COUPON e avrai l'Adattatore USB C a 4 Porte IN SCONTO

L’evoluzione delle norme europee e la crescente complessità dei dispositivi digitali richiedono soluzioni versatili e affidabili per gestire le connessioni e i trasferimenti dati. In questo contesto, l‘adattatore UGREEN Hub USB C 10Gbps 3.2 Gen 2 si distingue come una risposta intelligente alle esigenze moderne di connettività.

Grazie ad un design funzionale, questo hub USB C trasforma rapidamente una singola porta USB C del dispositivo in quattro porte USB C 3.2, donando la possibilità di collegare fino a quattro periferiche aggiuntive. Ciò non solo aumenta la capacità di connessione del tuo dispositivo, ma elimina anche la necessità di collegare e scollegare continuamente le periferiche, migliorando così l’efficienza e la comodità dell’utilizzo quotidiano.

Caratteristiche adattatore: in OFFERTA su AMAZON

Una delle caratteristiche distintive di questo adattatore è la sua velocità di trasferimento dati incredibilmente rapida fino a 10 Gbps, grazie alle quattro porte USB 3.2 Gen 2. Questo significa che puoi trasferire file di grandi dimensioni come film ad alta definizione o dati complessi in pochi secondi, offrendo una soluzione ideale per professionisti e utenti che lavorano con contenuti multimediali pesanti. Inoltre, la compatibilità estesa di questo adattatore lo rende adatto a una vasta gamma di dispositivi USB C, inclusi laptop, tablet e smartphone. Che tu stia utilizzando un iPad Pro, un MacBook Pro, un Surface Pro 9, un Galaxy S24 o qualsiasi altro dispositivo compatibile, l’hub USB C sarà un’aggiunta preziosa alla tua attrezzatura digitale.

La costruzione di alta qualità dell’adattatore con un robusto guscio in alluminio e un cavo in nylon intrecciato assicura resistenza e durata nel tempo, dando una protezione affidabile contro danni e usura. Per non parlare poi del chip intelligente integrato che garantisce una trasmissione stabile e veloce, prevenendo sovracorrenti, cortocircuiti e temperature elevate. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo di 25,99€, puoi usufruire di un coupon aggiuntivo di 5 euro nella pagina del prodotto, portando il costo totale a soli 20,99€. Questa offerta speciale rende l’acquisto di questo adattatore ancora più conveniente e vantaggioso per chiunque sia alla ricerca di massima connessione e velocità a un prezzo accessibile.