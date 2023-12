WhatsApp ha introdotto per Android un nuovo aggiornamento, raggiungendo la versione 2.24.1.6 attraverso il Google Play Beta Program. L’attenzione si concentra su una novità significativa: una nuova interfaccia grafica dedicata per i contenuti dei canali condivisi negli aggiornamenti di stato. I canali, lanciati globalmente a settembre, stanno diventando sempre più centrali nell’esperienza utente di WhatsApp. Essi presentano una dinamica interessante, distinguendosi dalle liste broadcast. Le liste broadcast, d’altra parte, permettono agli utenti di rispondere in chat private. Tuttavia, l’accesso a una lista broadcast avviene solo tramite invito e gli utenti non possono iscriversi autonomamente.

Un canale WhatsApp consente al proprietario di condividere contenuti con i follower in modo “verticale”. In altre parole, questo può pubblicare aggiornamenti, notizie o qualsiasi altro tipo di informazione, mentre i follower possono interagire tramite emoji. Per creare un canale su WhatsApp, è necessario aprire la sezione “Aggiornamenti”, che include le storie, e selezionare l’opzione “Crea un canale”. Attualmente, questa funzione potrebbe essere limitata agli utenti iPhone, ma si prevede che sarà presto disponibile su tutte le piattaforme mobili.

WhatsApp implementa la facilità di interazione

L’ultima modifica si concentra su una migliorata interazione con i contenuti dei canali visualizzabili negli aggiornamenti di stato. Dopo aver semplificato le risposte, l’app gli sviluppatori hanno introdotto una nuova grafica che facilita l’identificazione e l’interazione. L’aggiornamento di WhatsApp presenta un layout apposito per i contenuti dei canali condivisi come aggiornamenti di stato. Questo rende più agevole individuare e visitare rapidamente il canale di provenienza. Toccare il contenuto condiviso mostra un collegamento rapido “Visualizza canale”, che si aggiunge alla voce “Mostra canale” già presente nel sottotitolo degli aggiornamenti di stato.

Il design segue i trend attuali, mostrando somiglianze evidenti con i post di Instagram condivisi nelle Storie. La volontà di WhatsApp è chiara: rendere i canali sempre più centrali nell’esperienza utente. Gli utenti iscritti al programma possono verificare la presenza di questa novità aprendo uno dei canali seguiti, scegliendo un contenuto da condividere e inoltrandolo come stato. Mentre l’aggiornamento è attualmente disponibile solo per gli utenti beta, è probabile che verrà esteso alla versione stabile in futuro, offrendo a tutti la possibilità di provarne i vantaggi.