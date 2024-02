Il settore delle telecomunicazioni è sempre in continua trasformazione e rappresenta un campo in cui vi sono numerose evoluzioni.

Negli ultimi anni, con l’avvento degli operatori telefonici virtuali, si è assistito a un cambiamento radicale che ha portato non pochi vantaggi per i clienti.

Infatti, nonostante gli ultimi mesi siano stati costellati da continue rimodulazioni di contratto da parte dei gestori (a causa dell’inflazione), l’introduzione di nuovi piccoli operatori, che si appoggiano a quelli tradizionali per fornire i loro servizi, ha portato una diversificazione delle promozioni e tariffe molto più convenienti.

Non solo gli operatori virtuali, ma soprattutto l’avvento di Iliad ha contribuito a uno spietato aumento della concorrenza.

Iliad è un operatore telefonico francese molto innovativo, che ha conquistato subito una fetta di mercato italiano molto importante, grazie ai suoi servizi innovativi e alle sue promozioni a prezzi convenienti e invariabili.

Xavier Niel, dopo Iliad in arrivo un operatore ucraino

Il fondatore di Iliad, Xavier Niel, l’uomo che ha fondato il suo impero delle telecomunicazioni partendo con l’acquisizione di un’azienda fornitrice di servizi per adulti, appare ormai inarrestabile.

Dopo aver investito in diversi mercati, anche in Italia, ed essere diventato il socio di Vodafone per il 2,5%, Niel si prepara a una nuova acquisizione.

Il mercato, questa volta, è quello ucraino, territorio difficile a causa del conflitto ancora in corso, ma potenzialmente in espansione nel futuro prossimo.

Pare che il fondatore di Iliad stia acquisendo il terzo operatore mobile del Paese- Lifecell- insieme ad altre due società, la Global Bilgi LLC che si occupa della gestione delle relazioni con i clienti e Ukrtower, il maggiore fornitore di strutture per telecomunicazioni nel paese.

Entrambe le società erano di proprietà della Turkcell, la principale compagnia di telecomunicazioni presente in Turchia, che a quanto pare cerca di ridurre il suo operato in Ucraina.