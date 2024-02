Purtroppo i licenziamenti nelle aziende tech sono all’ordine del giorno. L’anno precedente aziende come Amazon, Google e Tesla hanno licenziato una quantità incredibile di persone. Questo trend continua anche nel 2024, infatti, in questo articolo ci focalizzeremo sui licenziamenti di due colossi tech; Ovvero TikTok e Ebay.

Perché Ebay e TikTok stanno licenziando una quantità così alta di persone?

Sul sito di Ebay, è apparsa una nota firmata direttamente dall’ amministratore delegato chiamata “garantire il successo a lungo termine di Ebay”. Nella quale viene detto esplicitamente che, circa 1.000 persone (ovvero circa il 9% dei dipendenti) deve essere licenziato per garantire la sostenibilità dell’azienda.

Oltre al danno che l’azienda sta facendo ai dipendenti, anche il metodo di licenziamento è scandaloso. Poiché tutti i dipendenti, il giorno 24 gennaio dovranno lavorare in smart working. Durante l’orario di lavoro, i lavoratori che l’azienda vuole licenziare, verranno contattati tramite una videochiamata con Zoom. Nella quale verrà data loro la terribile notizia. Secondo Ebay, questa metodologia di licenziamento è pienamente lecita, infatti nella nota citata precedentemente viene fatto riferimento a quanto sia empatico questo modo di licenziare. Nella stessa nota, l’amministratore delegato, dopo aver annunciato di voler licenziare una quantità incredibile di persone, chiude con l’auspicio di vedere un’azienda più focalizzata e reattiva.

I licenziamenti di TikTok

ByteDance, proprietaria di TikTok, aveva tagliato centinaia di posti di lavoro già nel 2023. Nel 2024 la situazione non cambia perchè l’azienda cinese ha fatto sapere che resteranno a casa circa 60 dipendenti senza motivando la scelta. Altra azienda tech che recentemente sta dimezzano il proprio personale è Riot Games. il CEO ha annunciato in modo esplicito che: “Alcuni dei significativi investimenti che abbiamo fatto non stanno dando i loro frutti. Vogliamo concentrarci su un minor numero di progetti ad alto impatto per portarci verso un futuro più sostenibile”. Lasciando così senza posto di lavoro circa 530 persone ovvero l’11% del personale.