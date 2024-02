Storico colpo contro la pirateria e IPTV: AGCOM lancia Piracy Shield

Durante il weekend è stata introdotta una nuova piattaforma anti-pirateria chiamata Piracy Shield. Questo sistema ha subito dimostrato la sua efficacia durante la partita Lecce-Fiorentina. Il Commissario AGCOM, Massimiliano Capitanio, ha condiviso la notizia con entusiasmo su Facebook, annunciando il successo ottenuto grazie al nuovo sistema. Il suo annuncio era anche accompagnato da una serie di screenshot a dimostrazione delle sue parole.

Durante l’anticipo del campionato, vari siti pirata sono stati rimossi nei soli 30 minuti previsti dalla normativa, grazie al tool fornito da AGCOM e dalla Lega Calcio. Questi risultati rappresentano un importante traguardo, poiché è la prima volta che in Italia ed in Europa siti web pirata vengono abbattuti “in diretta” in così breve tempo, grazie alla collaborazione tra istituzioni e privati. Una svolta determinante nello scontro continuo contro la pirateria.

Come funziona il nuovo sistema anti-pirateria

Capitanio ha spiegato che durante la partita Lecce-Fiorentina sono state emesse le prime ingiunzioni dinamiche da parte di AGCOM verso gli ISP accreditati sulla piattaforma Piracy Shield, con l’obiettivo di oscurare i siti illegali che stavano trasmettendo la partita senza autorizzazione. Questa azione non solo mira a contrastare la pirateria informatica, ma si pone anche l’obiettivo di tutelare l’industria dello sport. Sia l’IPTV che il pezzotto, fenomeni dilaganti, costano al sistema Paese 1,9 miliardi di euro all’anno e privano i giovani di migliaia di opportunità lavorative, oltre a causare danni finanziari significativi alle società sportive.

Capitanio ha dichiarato che personalmente ha voluto verificare alcuni dei tanti siti illegali di streaming. Per questo ha condiviso gli screenshot delle azioni intraprese, sottolineando di aver trovato una schermata meravigliosa. Questo importante passo nella lotta contro la pirateria rappresenta un segnale chiaro dell’impegno delle autorità italiane. Esso mira a proteggere i diritti di proprietà intellettuale e contrastare le attività illegali online. Grazie al sistema Piracy Shield in azione, si prospetta una maggiore sicurezza per l’industria dell’intrattenimento. Si prevede anche una maggiore tutela dei consumatori che scelgono di accedere ai contenuti in modo legale.