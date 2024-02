L’indagine condotta da Salesforce su oltre 14.000 lavoratori in 14 paesi, tra cui l’Italia, fornisce un quadro dettagliato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) generativa sul luogo di lavoro, rivelando aspetti inediti e spesso sorprendenti. In Italia, il 17% dei lavoratori utilizza strumenti di AI generativa, un dato significativo che assume una connotazione particolare considerando che quasi la metà di essi, il 49%, lo fa senza l’approvazione esplicita del datore di lavoro. Questo scenario solleva interrogativi importanti sulla consapevolezza e la regolamentazione dell’uso dell’AI nei contesti lavorativi.

Un aspetto rilevante dell’indagine riguarda il modo in cui gli italiani presentano il lavoro svolto dall’intelligenza artificiale come proprio: ben il 54% degli intervistati ha ammesso di attribuire a sé stesso il merito di realizzazioni generate da intelligenza artificiale. Parallelamente, il 29% degli italiani ha dichiarato di aver mentito sulle proprie competenze per accedere a nuove opportunità professionali, sottolineando la pressante necessità di una formazione adeguata e di una chiara comprensione delle competenze effettivamente possedute dai lavoratori.

L’AI utilizzata a lavoro

La formazione sull’uso sicuro ed etico dell’AI emerge come un tema cruciale. Eppure, nonostante le sfide emerse, l’indagine sottolinea anche le opportunità che l’AI offre ai lavoratori. Il 37% degli italiani ritiene che acquisire competenze in AI generativa renderà il proprio profilo professionale più attraente, evidenziando l’importanza della formazione continua per mantenere la rilevanza nel mercato del lavoro in rapida evoluzione.

La prospettiva globale rivelata dall’indagine è altrettanto interessante. La maggior parte dei lavoratori intervistati, indipendentemente dall’uso dell’AI generativa nel proprio contesto lavorativo, prevede che padroneggiare queste tecnologie porterà a maggiore soddisfazione professionale (51%) e a una maggiore richiesta sul mercato del lavoro (47%).

Vanessa Fortarezza, Country Leader di Salesforce per l’Italia, sottolinea l’importanza cruciale di investire nell’intelligenza artificiale in modo responsabile. Considerando che un terzo dei lavoratori italiani prevede di integrare presto l’intelligenza artificiale generativa nelle proprie attività lavorative, Fortarezza sottolinea che investire nella formazione dei dipendenti è imperativo per realizzare appieno il potenziale dell’intelligenza artificiale in modo sicuro ed etico.

Le linee guida chiare, secondo Fortarezza, sono essenziali per consentire ai dipendenti di gestire i rischi associati all’intelligenza artificiale e allo stesso tempo sfruttarne le innovazioni per potenziare il proprio percorso professionale.