Uno degli smartphone più economici tra i tanti in circolazione è senza dubbio Motorola Moto e40, device che punta fortissimo sull’offrirsi al pubblico con un prezzo decisamente più basso del normale, mantenendo ad ogni modo specifiche tecniche di rilievo e di elevato interesse commerciale.

Il dispositivo presenta un ampio display Max Vision da 6,5 pollici di diagonale, con refresh rate fissato a 90Hz, affiancato da un processore octa-core dalle discrete prestazioni, che si completa con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (sempre espandibile con l’ausilio e utilizzo di una microSD). Il sistema operativo di base resta Android 11, sono comunque disponibili aggiornamenti più recenti, per riuscire a godere di versioni moderne dello stesso OS.

Motorola Moto e40: offerte mai viste valide solo oggi

Una spesa davvero ridotta sull’acquisto di uno dei migliori smartphone di fascia bassa tra quelli in circolazione, parliamo infatti di Motorola Moto e40 dal prezzo mediano di 139 euro, che viene proposto nel periodo corrente a soli 129,99 euro, sempre con garanzia di 24 mesi ed ovviamente sbrandizzato. Acquistatelo direttamente a questo link.

Il comparto fotografico è composto da 3 sensori differenti, con il principale da 48 megapixel, che riesce così a realizzare buoni scatti, senza rinunce particolari in ogni condizione di luce. La batteria è un componente da 5000mAh, ottima per riuscire a godere del prodotto per un lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro. Non dimenticatevi, inoltre, che il dispositivo presenta due slot per le SIM, in questo modo gli utenti possono alloggiare due numeri differenti, oltre ad espandere la memoria interna del prodotto stesso. La spedizione è direttamente eseguita da Amazon, con consegna in tempi ridotti presso il vostro domicilio, tutto senza costi aggiuntivi.