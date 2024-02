Un’azienda svizzera sta facendo grandi passi nel settore delle batterie per veicoli elettrici, presentando una nuova cella innovativa chiamata I-State.

L’Innolith, azienda specializzata nella produzione di batterie, ha annunciato il lancio di questa rivoluzionaria tecnologia che promette di ridurre i costi di produzione e aumentare l’autonomia dei veicoli elettrici, portandola oltre i 1.000 km.

La batteria I-State sfrutta una composizione chimica inedita e un elettrolita liquido non infiammabile. Consentendo di raggiungere tensioni più elevate fino a 5 volt, rispetto ai tradizionali 4,2 V. Dotata di un anodo in grafite e un catodo con composizione NMC 811, questa batteria ha una densità volumetrica di 825 Wh/l.

Essa può infatti funzionare correttamente in un ampio raggio di temperature, da -40°C a +60°C.

Batterie e Innolith: guida la transizione verso un’economia più verde

Konstantin Solodovnikov, CEO di Innolith, ha sottolineato l’importanza di batterie migliori per guidare la transizione verso un’economia più verde.

Le batterie agli ioni di litio convenzionali hanno svolto un ruolo fondamentale negli ultimi 40 anni, ma presentano limiti che devono essere superati.

La batteria I-State va oltre in termini di prestazioni, costo e sostenibilità ambientale, contribuendo a una nuova fase della transizione mondiale verso l’ecologia e le energie rinnovabili.

Innolith si prepara a commercializzare le I-State in partnership con case automobilistiche e aziende del settore. La società svizzera ha annunciato trattative in corso per avviare la produzione anche su licenza, con potenzialmente 100 MWh all’anno di nuove batterie I-State. Cinque realtà si sono già mostrate interessate, e Innolith ha firmato una lettera d’intenti con una grossa casa automobilistica, senza rivelarne ancora il nome.

Il futuro brillante delle ricariche per i veicoli elettrici

Il futuro delle batterie per veicoli elettrici si presenta brillante con l’introduzione della batteria I-State di Innolith. Grazie alla sua composizione chimica innovativa e alle prestazioni eccezionali, questa tecnologia promette di rivoluzionare il settore. Rendendo i veicoli elettrici più efficienti, accessibili e sostenibili.

Con il supporto di collaborazioni strategiche e una crescente domanda di soluzioni a basso impatto ambientale. Le batterie I-State potrebbero presto diventare la norma nel mercato dei trasporti elettrici.