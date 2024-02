Il listino offerte di WindTre include numerose opzioni e tra queste alcune dedicate a gruppi di utenti distinti in base all’età. Lo scopo del gestore è quello di avvantaggiare i più giovani permettendo loro di ottenere delle offerte ricche senza dover andare incontro a delle spese eccessive.

In passato, le migliori offerte dedicate ai giovani appartenevano al pacchetto WindTre Young. Adesso tutti i nuovi clienti under 14 e under 30 possono contare sulle due offerte SUPER 5G, disponibili a meno di 10,00 euro al mese.

Offerte WindTre SUPER 5G: minuti, SMS e fino a 100 GB al mese!

I clienti under 14 e i clienti under 30 hanno a disposizione tre offerte WindTre a meno di 10,00 euro al mese. La più conveniente è rivolta ai clienti di età massima 14 anni, che possono attivare la WindTre SUPER 5G al costo di 6,99 euro al mese e ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati per la navigazione

Andando incontro a una spesa di 9,99 euro al mese, gli stessi clienti potranno optare per la WindTre SUPER 5G+, che include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

Entrambe le offerte includono nel prezzo il Servizio protezione minori, che permette ai genitori di monitorare l’attività bloccando l’accesso ai siti e alle app non idonee. Inoltre, grazie all’app WindTre Family sarà possibile conoscere anche la localizzazione in tempo reale.

I clienti under 30, invece, hanno a disposizione l’offerta WindTre Super 5G al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta permetterà di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

Aggiungendo una spesa di 1,99 euro al mese, inoltre, sarà possibile sfruttare anche il servizio WindTre GoPlay e il primo rinnovo sarà offerto gratuitamente dal gestore.