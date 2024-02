Prese Smart con monitoraggio di energia in MEGA OFFERTA su Amazon

Il mondo delle smart home continua a evolversi, offrendo soluzioni sempre più avanzate e convenienti per migliorare la nostra vita quotidiana. Tra le offerte allettanti su Amazon spiccano le Meross Matter Prese Smart, disponibili in un set di due a un prezzo irresistibile di 36,99€. Scopriamo insieme le caratteristiche che rendono queste prese un’opzione interessante per chi desidera controllare e monitorare il consumo energetico in casa.

Una delle funzionalità chiave di queste Meross Matter Prese Smart è proprio il monitoraggio del consumo energetico. Grazie al misuratore di potenza integrato, l’app Meross fornisce rapporti in tempo reale sulle quantità di energia consumate dagli elettrodomestici, consentendo anche l’accesso a dati storici. Questo non solo aiuta a tenere sotto controllo le spese energetiche, ma è anche utile per monitorare la produzione di energia elettrica, rendendo queste prese adatte anche per chi utilizza centrali fotovoltaiche sul balcone.

Prese intelligenti per un controllo migliore

Un aspetto notevole è la compatibilità con il protocollo Matter. Matter è supportato da grandi piattaforme come Apple, Alexa, Google, Samsung e oltre 500 aziende globali. Ciò significa che queste prese intelligenti possono connettersi a tutte le applicazioni e controllare dispositivi senza richiedere la registrazione di ulteriori dati personali in app diverse. La sicurezza è una priorità con Matter, offrendo algoritmi collaudati e protezione per ogni messaggio personale.

La configurazione delle Meross Matter Prese Smart è semplice e veloce. Basta scansionare il codice e il gioco è fatto. Il protocollo standardizzato semplifica la distribuzione e l’uso dei dispositivi. È necessaria solo una rete WiFi a 2,4 GHz esistente e uno smartphone con sistema operativo iOS 16.1 o successivi oppure Android 8.1 e versioni seguenti. Un vantaggio significativo è il controllo offline e locale. Queste prese consentono un controllo completo senza l’accesso al cloud virtuale, garantendo una connessione più stabile. I dispositivi Matter possono comunicare nella rete locale e controllarsi senza una connessione Internet.

Anche “personalizzazione” è la parola chiave e le Prese Smart donano la possibilità di programmare e creare routine tramite l’app Meross. Grazie poi alla condivisione dell’account Meross, è facile permettere ai membri della famiglia di controllare e gestire i dispositivi con facilità.