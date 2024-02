MediaWorld apre FEBBRAIO con il volantino pieno di smartphone al 40%

Era difficile fare meglio rispetto all’ultimo volantino eppure MediaWorld c’è riuscita alla grande. La celebre azienda che si occupa soprattutto di elettronica, ha proposto questa volta un catalogo che andrà avanti fino a febbraio inoltrato con prezzi straordinari, ancor di più rispetto a quelli del mese scorso che tanto erano piaciuti.

All’interno del celebre catalogo colorato di rosso e bianco, ci sono prezzi incredibili sugli smartphone e sull’elettronica in generale, fino ad arrivare agli elettrodomestici. Il focus oggi però è soprattutto sulla telefonia, sui computer e sulle televisioni, come si può vedere nel prossimo paragrafo. Qui in basso troverete il volantino per intero e anche i prezzi al dettaglio di alcuni prodotti che stanno andando a ruba proprio in queste ore. Ricordiamo che gli acquisti possono essere effettuati sia sul sito ufficiale dell’azienda che all’interno dei suoi negozi fisici.

MediaWorld ufficializza il suo nuovo volantino, ecco gli sconti clamorosi

Tutte le grandi offerte del nuovo volantino di MediaWorld hanno un grande vantaggio: possono essere rateizzate. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il colosso garantisce a tutti gli utenti di avere il tasso pari a zero, per cui nessun interesse. L’altro vantaggio è quello di cominciare a pagare a partire da maggio 2024.

La prima offerta che salta all’occhio è quella del nuovo Galaxy S24, smartphone top di gamma che costa 1499 €. Di fianco ecco il portatile ASUS VivoBook che costa 619 €, con a bordo il processore Intel i5 di 12esima generazione. Ci sono poi svariati altri dispositivi, tra i quali l’iPhone 15 Pro a 1149 € o magari il Redmi Note 12 Pro+ a 379 €.

Tutti i prodotti in questione arriveranno a casa, qualora dovessero essere acquistati dal web, in un massimo di 3-5 giorni lavorativi. Per quanto riguarda la garanzia, come sempre non ci sarà nessun problema: saranno due gli anni a disposizione degli acquirenti.