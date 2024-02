Le cuffie true wireless sono uno degli accessori più diffusi in tutto il mondo, dal momento in cui gli smartphone sono divenuti così utilizzati nella quotidianità, sempre più persone si sono dotate di piccole cuffiette da utilizzare in combinata, per ascoltare la musica o per parlare in tranquillità durante le chiamate. Sul mercato esistono innumerevoli varianti differenti tra loro, ma nel caso in cui si volesse cercare di spendere il minimo indispensabile, esistono soluzioni adatte anche a questo scopo.

Il modello attualmente in promozione su Amazon viene prodotto da una azienda cinese, e dato il suo prezzo essenziale, non dovete attendervi prestazioni al top. Prima di tutto è compatibile con qualsiasi smartphone in circolazione, è così possibile godere di una eccellente versatilità nell’utilizzo quotidiano, grazie alla connettività bluetooth 5.3. Il design è il classico in-ear, di conseguenza le cuffiette penetrano all’interno del canale uditivo, andando ad agganciarsi in profondità ed in modo molto più saldo delle altre.

Cuffie true wireless a soli 16€: un prezzaccio su Amazon

Un risparmio così era difficile ipotizzarlo all’inizio, infatti le cuffie true wireless di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo sono in vendita ad un listino di 59 euro circa, il quale è stato ridotto del 68% da Amazon, fino al valore finale di soli 18,99 euro. A questo punto l’utente può decidere di applicare un coupon aggiuntivo del 10%, per spendere in finale circa 17 euro, una cifra ridottissima in confronto al prezzo iniziale. L’acquisto può essere completato direttamente qui.

Il sistema di controllo si affida interamente all’area di controllo touch posta direttamente sulle cuffiette, molto bello è il piccolo display LED centrale sul quale visualizzare le informazioni di stato (come la carica residua della cuffia o della custodia stessa). La colorazione nera, con finitura opaca, rende il prodotto elegante e facilmente riconoscibile.