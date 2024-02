Le novità in casa Xiaomi non sono mai abbastanza e, seppur ancora lontani dall’arrivo della versione globale dello Xiaomi 14, stanno già circolando notizie riguardo alcune specifiche esclusive attese su Xiaomi 15 Pro e Xiaomi 15 Ultra.

I due top di gamma non arriveranno molto presto ma quanto emerso fa già ben sperare riguardo le loro capacità. Si dice, infatti, che la prossima generazione di smartphone Xiaomi accoglierà un nuovo chip Qualcomm in grado di garantire una velocità straordinaria, ma non solo. I due modelli Pro e Ultra si distingueranno per la presenza di un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni.

Xiaomi 15 avrà un nuovo sensore di riconoscimento delle impronte digitali!

A riferire la novità è il leaker Smart Pikachu che, tramite Weibo, ritiene certa la presenza di un nuovo sensore di riconoscimento delle impronte digitali a ultrasuoni su Xiaomi 15 Pro e Xiaomi 15 Ultra. Il sensore è già noto poiché caratterizza svariati smartphone Samsung ma rappresenta una novità interessante per gli appassionati Xiaomi.

Il funzionamento del nuovo sensore si basa sull’impiego di onde sonore ad alta frequenza capaci di creare un’immagine 3D dell’impronta digitale e analizzarla in pochissimi istanti. Rispetto ai sensori fino ad ora utilizzati la tecnologia in questione garantisce una maggiore sicurezza e precisione, soprattutto nei casi in cui si desidera sbloccare lo smartphone pur avendo le mani bagnate. Inoltre, punto forte dell’integrazione del nuovo sensore è la sua capacità di rilevare la frequenza cardiaca e il flusso sanguigno e la conseguente possibilità di sfruttare un’unica componente per implementare funzioni come la misurazione della frequenza cardiaca o il monitoraggio del livello di glucosio nel sangue.

Lo Xiaomi 15 Pro, inoltre, accoglierà un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, che garantirà delle ottime prestazioni, e un display AMOLED 2K ancora più sottile rispetto al suo predecessore.

Le specifiche fino ad ora trapelate necessitano ancora di conferme, ciò non esclude la possibilità che quanto riportato sia presto smentito dall’emergere di ulteriori anticipazioni. Non ci resta, dunque, che attendere e scoprire quali saranno le particolarità dei prossimi top di gamma del colosso cinese.