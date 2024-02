Very Mobile ha deciso di prorogare nuovamente l’offerta mobile online “Operator Attack” e “Underground Very Esclusiva” a 4,99 euro al mese, estendendo il periodo fino al 12 Febbraio 2024. Questa offerta speciale può essere attivata da nuovi clienti attraverso una pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore.

L’ offerta mobile di Very Mobile

L’offerta “Very Esclusiva 4,99 euro” ha incluso minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, SMS illimitati e 100 GB al mese di traffico internet mobile in 4G su rete Wind Tre, con velocità fino a 30 Mbps in download e upload. L’attivazione dell’offerta è gratuita per i nuovi clienti provenienti da operatori come Iliad, 1Mobile, CMLink, CoopVoce e altri.

Dal 1° febbraio 2024, è stata introdotta la nuova offerta “Promo Flash XL” nel portafoglio standard di Very Mobile.

Per quanto riguarda l’attivazione della SIM, Very Mobile consente l’identificazione tramite SPID oltre alla videoidentificazione tradizionale. L’offerta “Very Esclusiva 4,99 euro” è disponibile solo con il formato SIM fisico, ma i clienti possono successivamente richiedere il cambio alla eSIM.

Roaming in UE senza sorprese

Nel roaming nei Paesi UE, i minuti e gli SMS inclusi sono validi senza costi aggiuntivi, mentre per il traffico dati è previsto un limite mensile di 5,3 GB con un costo di 0,189 centesimi di euro per ogni MB oltre la soglia.

Si noti che il sistema addebita i costi mensili sul credito residuo, e puoi attivare il servizio di Ricarica Automatica in qualsiasi momento. I servizi “Ti ho Cercato” e “RingMe” sono inclusi gratuitamente, mentre l’hotspot è incluso come previsto dalla normativa.

L’operatore telefonico Wind Tre è dietro il servizio Very Mobile, che offre connessione sulla rete WindTre 4G a una velocità di base di 30 Mbps in download e upload. Con l’opzione “Very Full Speed“, è possibile sbloccare velocità fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload a 0,99 euro al mese dopo la prima attivazione gratuita. La flessibilità e la varietà di opzioni offerte dall’operatore continuano a renderlo una scelta attraente nel panorama delle telecomunicazioni.